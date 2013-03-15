Colorama visita 'Islas de Robinson' en directo

Colorama es el proyecto bajo el que se esconde el multi-instrumentista, cantante y compositor galés Carwyn Ellis, un gran músico demandado en el pasado por gente como Noel Gallagher o Edwyn Collins, entre otros.

Sus raíces galesas han influido mucho en su pop de corte psicodélico y aire bucólico.

Colorama, una historia que arranca en 2009 Termina sus estudios de conservatorio mientras publica su primer mini-LP, Magic Latern Show en 2009, una carta de presentación que se hizo en seguida con un apoyo considerable de la BBC y XFM y que fue seguido rápidamente de su primer largo, Box (2010). El disco es un maravilloso, poético y delicado tratado de “dream pop” que recuerda a Harry Nilsson, The Association, Burt Bacharach, el espíritu de Andrew Loog Oldham, la MPB y la Francoise Hardy de Vogue, y que seduce a la prensa especializada británica. Antes de llegar al actual Good Music, Carwyn graba un pequeño y precioso entremés llamado “Llyfr Lliwio”, cantado íntegramente en galés. Se trata de excelso disco de pop barroco digno de aparecer en futuros Fading Yellow.