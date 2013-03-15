Colorama visita 'Islas de Robinson' en directo
- El galés Carwyn Ellis presenta su Good music en su primera gira española
- Escucha Islas de Robinson los domingos de 23:00 a 24:00 en Radio 3
Colorama es el proyecto bajo el que se esconde el multi-instrumentista, cantante y compositor galés Carwyn Ellis, un gran músico demandado en el pasado por gente como Noel Gallagher o Edwyn Collins, entre otros.
Sus raíces galesas han influido mucho en su pop de corte psicodélico y aire bucólico.
Colorama, una historia que arranca en 2009
Termina sus estudios de conservatorio mientras publica su primer mini-LP, Magic Latern Show en 2009, una carta de presentación que se hizo en seguida con un apoyo considerable de la BBC y XFM y que fue seguido rápidamente de su primer largo, Box (2010).
El disco es un maravilloso, poético y delicado tratado de “dream pop” que recuerda a Harry Nilsson, The Association, Burt Bacharach, el espíritu de Andrew Loog Oldham, la MPB y la Francoise Hardy de Vogue, y que seduce a la prensa especializada británica.
Antes de llegar al actual Good Music, Carwyn graba un pequeño y precioso entremés llamado “Llyfr Lliwio”, cantado íntegramente en galés. Se trata de excelso disco de pop barroco digno de aparecer en futuros Fading Yellow.
Good Music, el mejor Edwyn Collins
Y estamos en 2012. Aed, sello recién fundado por Edwyn Collins no duda en grabar, apadrinar y dar eco a una carrera que hasta el momento había transcurrido de forma más subterranea de lo que el ex Orange Juice cree merecer. Good Music destapa el tarro de las esencias.
Un disco de mil influencias bien digeridas. Donde en un momento saltas de los mejores Broadcast a los añorados Gorky´s Zygotic Mynci. Que te mete en una banda sonora de John Barry, para terminar buscando en tu estantería los discos de Dionne Warwick. Que te hace recordar por qué amas tanto a Ray Davies. Es decir un sueño para el aficionado a la BUENA MUSICA, sin etiquetas, ni militancias.
Carwyn Ellis se presenta por primera vez en España y se trata de una ocasión perfecta para conocer a uno de los más inspirados, desconocidos y elegantes compositores británicos de los últimos cinco años.