Radio 3 dedica un programa especial al Festival de Músicas Dispersas de Lleida

Se entiende por folk aquella música que bebe de las raices tradicionales, un género que como todos los ritmos, crece, se reinventa, se dispersa. En LLeida tienen claro este concepto, desde hace ya siete años se celebra en esta ciudad el MUD ( Festival de Músicas Dispersas).

Hacia LLeida nos hemos ido este pasado fin de semana los de RADIO 3, para descubrir los sonidos de los sevillanos Las buenas noches, gente afortunada que se dedica a la música por que les dá la gana y no para que les de de comer, y la norteamericana afincada en Barcelona Maïa Vidal, delicadez y sensibilidad con actitud punk, toma ya !!. Dos propuestas que fijo, vais a escuchar y mucho a lo largo de este 2013.

Charlamos en nuestro programa especial de esta noche con algunos de los protagonistas del MUD y con sus organizadores, buena gente amante de la buena música, gente que entiende que hay algunos ritmos que se degustan mejor en la intimidad de un espacio tan acogedor como el Café del Teatre de Lleida.