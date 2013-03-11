Radio 3 dedica un programa especial al Festival de Músicas Dispersas de Lleida
- Lo podrás escuchar a las 22.00 horas con Consol Sáenz de El gran quilombo
- Las buenas noches o Maïa Vidal serán algunos de nuestros protagonistas
Se entiende por folk aquella música que bebe de las raices tradicionales, un género que como todos los ritmos, crece, se reinventa, se dispersa. En LLeida tienen claro este concepto, desde hace ya siete años se celebra en esta ciudad el MUD ( Festival de Músicas Dispersas).
Hacia LLeida nos hemos ido este pasado fin de semana los de RADIO 3, para descubrir los sonidos de los sevillanos Las buenas noches, gente afortunada que se dedica a la música por que les dá la gana y no para que les de de comer, y la norteamericana afincada en Barcelona Maïa Vidal, delicadez y sensibilidad con actitud punk, toma ya !!. Dos propuestas que fijo, vais a escuchar y mucho a lo largo de este 2013.
Charlamos en nuestro programa especial de esta noche con algunos de los protagonistas del MUD y con sus organizadores, buena gente amante de la buena música, gente que entiende que hay algunos ritmos que se degustan mejor en la intimidad de un espacio tan acogedor como el Café del Teatre de Lleida.
Conciertos para degustar
El Festival de Músiques Disperses extiende sus actuaciones hasta el próximo 22 de marzo. Quedan todavia por degustar conciertos como el que Robin Williamson, uno de los fundadores de la Incredible String Band, ofrecera el próximo jueves 14 o el de los portugueses A Jigsaw, todo un regalazo que haría las delicias del mismísimo Leonard Cohen.
Una maratoniana sesión el próximo 16 de marzo de algunos de los músicos de folk de pró catalanes como Ferran Palau, Ocellot, Esperit, Soledad Vélez e Issac Ulam i José Domingo, el concierto de la asturiana Lorena Álvarez y su banda municipal y el fin de fiesta a cargo de Silvia Pérez Cruz completan el cartel de una muestra trabajada con mimo, esmero y mucho, mucho amor hacia la música.
El MUD, la dispersión de sus músicas y artistas seran pues el leiv motiv de nuestro especial Radio 3 de hoy, especial donde tambíen reinvindicaremos a un mujer que con su disco Garden Rom y su manera de hacer y de ser marcó este año el inicio del festival, Alondra Bentley.