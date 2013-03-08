María Rozalén interpreta "Las hadas existen" para 'El bosque habitado'

Porque las hadas existen aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado, y que no te des ni cuenta...

Así comienza esta canción de Rozalén, una joven cantante manchega, compositora, psicóloga, comprometida con causas sociales, que canta en castellano y en lengua de signos para no oyentes. El video de este tema se ha convertido en uno de los fenómenos musicales virales recientes más impresionantes. Tanta ha sido su popularidad en internet, que acaba de ser fichada por la discográfica Sony y el próximo 12 de marzo lanza su trabajo Con derecho a...

En esta ocasión, ha grabado, acompañada de su guitarrista y productor, Ismael Guijarro, en exclusiva y sólo para Radio 3 y el programa El bosque habitado, esta canción donde afirma que a las hadas las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar... Atención a la magia de Rozalén, una magia que no acaba nunca, porque las hadas nunca.