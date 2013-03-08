Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia completen el seu palmarès
- El premi a la Trajectòria recau en l'actor Emilio Gutiérrez Caba, que ha participat a més de 80 pel·lícules.
- Els oients de RNE han escollit els Premis 'Roses de Sant Jordi': 'Lo impossible', millor pel·lícula espanyola i 'Intocable' com a millor pel·lícula estrangera.
- Els guardons es lliuraran el proper 15 d'abril a Barcelona.
RNE ha completat el palmarès dels Premis Sant Jordi de Cinematografia. El guardó a la trajectòria ha recaigut en Emilio Gutiérrez Caba, el premi a la indústria a Servicevision, i els Premis Roses de Sant Jordi, que concedeixen els oients són per 'Lo Impossible', millor pel · lícula espanyola, i 'Intocable', millor film estranger. Es completa així el palmarès dels Premis Sant Jordi de Cinematografia que atorga RNE a Barcelona i que arriben a la seva 57ª edició.
El premi a la trajectòria és per Emilio Gutiérrez Caba. Distingeix la vessant cinematogràfica d'un actor amb gran prestigi teatral, que va iniciar la seva carrera al cinema dels anys 60 i que ha treballat amb els directors més destacats. Ha participat en més de 80 pel·lícules, ha guanyat dos Goya, i ��s una peça clau de la sèrie 'Gran Reserva' de TVE.
El Premi Sant Jordi a la indústria, concedit en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, reconeix el mèrit de Servicevision, empresa amb seu a Barcelona, ¿¿per la seva aportació de servei tècnic a la indústria cinematogràfica i de suport a rodatges tan importants com 'El senyor dels anells o 'James Bond'.
A més, per votació dels oients de RNE, es lliuren les 'Roses de Sant Jordi' a les millors pel·lícules espanyola i estrangera. La Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula espanyola ha recaigut en 'Lo impossible', la segona cinta de Juan Antonio Bayona, que representa un important salt internacional del director català. La Rosa de Sant Jordi a la millor pel · lícula estrangera ha estat per a 'Intocable' d'Olivier Nakache i Eric Toledano. És una de les pel·lícules més taquilleres de la història del cinema francès i ha aconseguit xifres rècord en molts altres països. Protagonitzada per François Cluzet i Omar Sy, explica la història d'amistat i complicitat entre un milionari tetraplègic i el seu cuidador que procedeix dels suburbis de París.
Palmarès dels Premis Sant Jordi
El premi a la millor pel·lícula espanyola ha recaigut en 'Blancaneus' dirigida per Pablo Berger, una versió muda i en blanc i negre del conte clàssic. La cinta, que ha aconseguit 10 premis Goya, compta amb la participació de TVE.
Leticia Dolera rebrà el premi a millor actriu espanyola per 'Rec 3 Gènesi' i 'De tu ventana a la mia', i Jesús Sacristán, millor actor per 'Madrid 1987'. 'Animals' de Marçal Forés rep el premi a la millor opera prima. En l'apartat internacional, la francesa 'En la casa' de François Ozon, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera. I Andre Dussollier, per 'Las malas hierbas', i Marion Cotillard, per 'De óxido y hueso' i 'El caballero oscuro', han aconseguit el premi a millor actor i actriu estrangers.
La gala de lliurament dels premis se celebrarà el 15 d'abril a la Antiga Fàbrica d'Estrella Damm.