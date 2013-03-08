Soul folk y "Billie Jean" de Michael Jackson en esta edición de 'Sonideros'
- Dedicamos una hora a Bill Withers y a uno de los éxitos de Jacko
- Escucha Sonideros todos los domingos de 19 a 23h en Radio 3
En el gran teatro del negocio musical, Bill Withers representa el papel de la independencia de criterio, la madurez personal y la brillantes creativa, un caso excepcional de autodidacta sensible y consciente de sus límites humanos y de sus cualidades artísticas.
Hablamos de un hombre adiestrado en la construcción de un rico y fascinante universo personal, raro ejemplo de coherencia y discreción, luminoso estandarte del soul-folk acústico, soleado y poético.
Soul con guitarra de palo
Un estilo por cuyos meandros navegan artistas inclasificables como Richie Havens, Terry Callier, Dobie Gray, Phoebe Snow, R.B. Greaves, Michael Kiwanuka, The Staple Singers y ocasionalmente otros héroes del soul como Otis Redding, The Isley Brothers, Sam Cooke o los contemporáneos India.Arie (cuyo primer álbum se tituló precisamente Acoustic Soul) y Aloe Blacc.
Ejemplo de honestidad
Responsable de un legado discográfico tan lacónico como apasionante, Bill Withers ha sido uno de esos benditos outsiders a duras penas digerido por una industria que le brindó su primera oportunidad cuando ya había cumplido 33 años y de la que se alejó por voluntad propia después de publicar 9 álbumes.
Estos discos significaron un oasis de belleza, honestidad y lucidez en las aguas enrarecidas de la música popular negra de los años 70 y 80 del siglo pasado.
“Billie Jean” en Sonideros
Este domingo, en Sonideros nos retamos a programar la versión más sorprendente y creativa del glorioso “Billie Jean” de Michael Jackson.
Escucharemos a músicos africanos, brasileños, jamaicanos y norteamericanos, como la nueva sensación del soul acústico, Aloe Blacc, secundado por una orquesta de cuerda, que sonará en la hora del Doctor Soul, centrada en los otros héroes del soul de guitarra de palo.