Soul folk y "Billie Jean" de Michael Jackson en esta edición de 'Sonideros'

En el gran teatro del negocio musical, Bill Withers representa el papel de la independencia de criterio, la madurez personal y la brillantes creativa, un caso excepcional de autodidacta sensible y consciente de sus límites humanos y de sus cualidades artísticas.

Hablamos de un hombre adiestrado en la construcción de un rico y fascinante universo personal, raro ejemplo de coherencia y discreción, luminoso estandarte del soul-folk acústico, soleado y poético.

Soul con guitarra de palo Un estilo por cuyos meandros navegan artistas inclasificables como Richie Havens, Terry Callier, Dobie Gray, Phoebe Snow, R.B. Greaves, Michael Kiwanuka, The Staple Singers y ocasionalmente otros héroes del soul como Otis Redding, The Isley Brothers, Sam Cooke o los contemporáneos India.Arie (cuyo primer álbum se tituló precisamente Acoustic Soul) y Aloe Blacc.

Ejemplo de honestidad Responsable de un legado discográfico tan lacónico como apasionante, Bill Withers ha sido uno de esos benditos outsiders a duras penas digerido por una industria que le brindó su primera oportunidad cuando ya había cumplido 33 años y de la que se alejó por voluntad propia después de publicar 9 álbumes. Estos discos significaron un oasis de belleza, honestidad y lucidez en las aguas enrarecidas de la música popular negra de los años 70 y 80 del siglo pasado.