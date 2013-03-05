La Cineteca es de 'El séptimo vicio'

El ambiente que se viene construyendo en las tardes de los primeros lunes de cada mes es cada vez más cálido e intimista, tal y como desde Radio 3 transmite El séptimo vicio, desde hace años.

Los primeros lunes de cada mes Javier Tolentino se lleva el equipo de radio a La Cantina, al bar de mesas de madera y a la tenue luz de las velas se selecciona una banda de música, hoy será la suave, bohemia y amniótica voz de David Larrinaga, líder y alma de La baldosa flotante.

El hechizo de La baldosa flotante El grupo le va a este séptimo vicio como un cálido edredón en estas noches de invierno. Una banda que hechizó completamente a un aforo de cinéfilos, de indies comprometidos con la música y el cine, una población de este barrio sureño de un Madrid de naves, factorías, casas okupadas de Carabanchel y tribus que saben perfectamente que la cultura va por una vía y el mercado por otra. Para toda esta audiencia este espacio de Matadero se las pinta, con sus barracones independientes, con su aroma de teatro, de arte, de ciudad abierta para la cultura y es aquí donde se dibujan los más hemosos lunes del calendario, con la música en directo, con la radio y la palabra y con el cine.

La película: Las mises de Mathilde Una película áspera, dura, más allá de la crisis y del bienestar europeo es la que propuso el vicio: Las mises de Mathilde, del realizador belga Pieter De Voos que nos muestra a las mujeres sin techo, en la que parecía muy culta, parlamentaria y burguesa ciudad de Bruselas. De esta película confiesa uno de los invitados de este séptimo vicio desde Matadero, Luis Perea, Director de La Fundación Baïs (organización social que se relaciona con las mujeres sin techo de Madrid): “No estamos acostumbrados a tratar así este tema, a nadie de las onegés especializadas en este mundo le gustará la película. Es directa, amarga, real e infringe todas nuestras normas”. El séptimo vicio proponía una película más en la línea del cine que apoya: un cine de lo real, invisible, directo, inédito... y el resultado del espacio salta a la vista: música, cine, radio y un espacio pequeño para compartirlo con unas cañas, al calor de la conversación.