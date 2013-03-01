Mumford & Sons en concierto en Radio 3

Aunque ampliaron sus recintos, Mumford and Sons han vuelto a agotar entradas para su concierto en Barcelona y están a punto de hacerlo con el de Madrid.

Es una tónica habitual en muchos países del mundo, como en Australia, donde la banda londinense se ha acercado a puestos de podium en ventas y listas de éxitos.

Lunes 4 a las 22, Mumford & Sons en Radio 3 Allí, en Sidney, se registró el concierto en directo que puedes escuchar este lunes 4 a las 22 horas solo en Radio3 y comentarlo vía Twitter con el hashtag #MumfordEnRadio3. Un fantástico ejemplo del ímpetu pergeñado por Marcus Maford y su banda en el que trabajan con madera de artesanos las vertiginosas propiedades naturales de la música folk. Es el secreto de la banda: los ingredientes no adulterados de su propuesta: solo folk con un porcentaje moderado de pop.