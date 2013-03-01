Mumford & Sons en concierto en Radio 3
- Radio 3 emite un directo de la banda que está agotando entradas en España
- Escúchalo este lunes 4 de marzo a las 22 horas en Radio 3
- Coméntalo en directo en Twitter con el hashtgag #MumfordEnRadio3
Aunque ampliaron sus recintos, Mumford and Sons han vuelto a agotar entradas para su concierto en Barcelona y están a punto de hacerlo con el de Madrid.
Es una tónica habitual en muchos países del mundo, como en Australia, donde la banda londinense se ha acercado a puestos de podium en ventas y listas de éxitos.
Lunes 4 a las 22, Mumford & Sons en Radio 3
Allí, en Sidney, se registró el concierto en directo que puedes escuchar este lunes 4 a las 22 horas solo en Radio3 y comentarlo vía Twitter con el hashtag #MumfordEnRadio3.
Un fantástico ejemplo del ímpetu pergeñado por Marcus Maford y su banda en el que trabajan con madera de artesanos las vertiginosas propiedades naturales de la música folk. Es el secreto de la banda: los ingredientes no adulterados de su propuesta: solo folk con un porcentaje moderado de pop.
Mumford, Grammys, Brits y Radio 3
Esto ha hecho no solo que Mumford and Sons hayan agotado el papel en medio planeta, también encabezar un revival de querencia folkie que los ha llevado a ser uno de los ganadores en la última edición de los premios Grammys, además del reconocimiento en los Brits a su contribución por etender la palabra musical británica. Y eso que solo llevan dos discos.
Si no tienes entrada para verlos en directo, solo tienes que encender la radio y sintonizar Radio3. Marcus and Sons te esperan.