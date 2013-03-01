'La hora del bocadillo' entrevista a David Lloyd con motivo de la reedición de 'V de Vendetta'

Los primeros episodios de 'V de Vendetta' se publicaron en la revista británica Warrior entre 1982 y 1985, en plena era Thatcher. y no es una coincidencia. La Dama de Hierro gobernaba en el Reino Unido mientras el guionista Alan Moore y el dibujante David Lloyd discutían sobre cómo sería ese héroe enmascarado que originalmente debería haberse situado en los años 30 y en Estados Unidos. Moore tenía claros algunos conceptos, algunos ingredientes, que formarían parte de su cóctel ideal: Orwell, Huxley, David Bowie, The Shadow, Night Raven, Batman, 'Fahrenheit 451', Thomas Pynchon, Robin Hood…

La receta continúa con la pintura de Max Ernst 'Europa después de la lluvia' y más nombres de la ciencia ficción, pero el pastel que se traían entre manos el guionista, anarquista declarado, y el dibujante David Lloyd iba a llevar muchos más ingredientes de larga duración, tanta que 30 años después no solo seguimos hablando de 'V de Vendetta', sino que diferentes movimientos sociales se han apropiado de su iconografía y espíritu para defender causas políticas y hasta 'económicodigitales', como las de Anonymous.

Ni es el momento ni yo tengo los conocimientos para establecer comparaciones históricas entre el periodo en el que nació 'V de Vendetta' y éste, el nuestro, en el que su mensaje ha calado en la sociedad, pero buceando en el argumento de la novela y en las motivaciones del protagonista, V, los paralelismos afloran solos.

Estado fascista La novela se sitúa en 1997; ha terminado la III Guerra Mundial e Inglaterra es un estado fascista, aunque aparentemente todo late tal y como lo conocemos hoy en día. En este momento aparece el misterioso V. que busca el caos, ataca al gobierno y a los agentes del poder, como los que intentan violar a la joven Evey, a la que pondrán la cara de Natalie Portman, protagonista de la exitosa adaptación cinematográfica de los hermanos Wachowski. V rescata a la chica y la protege, o quizá la secuestra, es difícil decirlo al principio, pero gracias a ella vamos conociendo mejor a este héroe, o terrorista, con el que el gobierno estuvo experimentando y que, ahora, busca venganza inspirado en un hecho histórico: imitando al conspirador del siglo XVII Guy Fawkes quiere volar el Parlamento. Ningún movimiento social ha declarado tener tales objetivos, pero sí similares actitudes o reproches al poder.