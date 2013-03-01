Radio 3 con el talento en las artes escénicas

Puede haber talento sin exhibición, pero pasaría desapercibido. Para que esto no ocurra surgen iniciativas como Talent Madrid. Desde el jueves 21 de febrero se está celebrando en los Teatros del Canal, en Madrid, y está difundiéndose a través de Radio 3, la emisora que siempre ha perseguido capacidad y aptitudes en las artes y la cultura.

Todo comenzó con una idea, descubrir e impulsar obras originales de las artes escénicas en todos sus ámbitos: teatro, espectáculo musical, danza, cabaret y circo. La tesis se materializó con cerca de 500 proyectos recibidos que, escrutados por la organización, se presentaron ante el público objetivo, usuarios de redes sociales –que llegaron a emitir 53.000 votos- y un panel de expertos. Entre fallos y valoraciones, 60 propuestas llegaron a la fase de exhibición en un marco idóneo: los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid.

Ocho minutos de gloria A lo largo de estos últimos días, ocho minutos de gloria están teniendo los responsables de 23 proyectos de teatro, 19 de danza, nueve de cabaret y circo, y nueve de musicales. Ocho minutos pisando el escenario de una Sala Verde y, como atentos espectadores, público y jurado. También internautas que pueden seguir la evolución de los distintos trabajos. Cuatro de ellos, uno por categoría, recibirán 1.000 euros en metálico y la posibilidad de representar de nuevo esos 8 minutos que pueden cambiar el curso de compañías y artistas que luchan por hacerse un hueco en el complicado panorama de las artes escénicas.