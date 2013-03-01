Radio 3 con el talento en las artes escénicas
- Talent Madrid 2013 apoya a los creadores emergentes
- Te ofrecemos la gala final en directo a partir de las 20:30
- Los 60 montajes seleccionados se presentarán en el Teatros del Canal
Puede haber talento sin exhibición, pero pasaría desapercibido. Para que esto no ocurra surgen iniciativas como Talent Madrid. Desde el jueves 21 de febrero se está celebrando en los Teatros del Canal, en Madrid, y está difundiéndose a través de Radio 3, la emisora que siempre ha perseguido capacidad y aptitudes en las artes y la cultura.
Todo comenzó con una idea, descubrir e impulsar obras originales de las artes escénicas en todos sus ámbitos: teatro, espectáculo musical, danza, cabaret y circo. La tesis se materializó con cerca de 500 proyectos recibidos que, escrutados por la organización, se presentaron ante el público objetivo, usuarios de redes sociales –que llegaron a emitir 53.000 votos- y un panel de expertos. Entre fallos y valoraciones, 60 propuestas llegaron a la fase de exhibición en un marco idóneo: los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid.
Ocho minutos de gloria
A lo largo de estos últimos días, ocho minutos de gloria están teniendo los responsables de 23 proyectos de teatro, 19 de danza, nueve de cabaret y circo, y nueve de musicales. Ocho minutos pisando el escenario de una Sala Verde y, como atentos espectadores, público y jurado. También internautas que pueden seguir la evolución de los distintos trabajos.
Cuatro de ellos, uno por categoría, recibirán 1.000 euros en metálico y la posibilidad de representar de nuevo esos 8 minutos que pueden cambiar el curso de compañías y artistas que luchan por hacerse un hueco en el complicado panorama de las artes escénicas.
Radio 3 Extra con el talento
La gala final, con la puesta en escena de los cuatro montajes finalistas, tendrá lugar este sábado, 2 de marzo. Solo uno se hará con el premio, 5.000 euros para el desarrollo del montaje completo en los Teatros del Canal. Y para que no perdamos detalle si no nos encontramos en las inmediaciones de este escenario madrileño, ahí estará Radio 3 a través de su nueva plataforma digital.
La ecuación es bien sencilla de resolver: Talento + Tecnología + Escena + Radio = Radio 3 Extra