Ja es coneixen els finalistes al Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4
- Els espectadors de Ràdio 4 decidiran el guanyador participant a la votació final al web disccataladelany.cat, fins el 18 de març.
- A més, dins dels actes del Premi Disc Català de l'Any s'oferiran tres nits amb la música en directe de Blaumut, Miquel Abras, The Mamzelles, Lexu's, Nyandú i Ix!
Ràdio 4, a través del programa "Catalunya Exprés Magazine", comença la fase final de votació popular per escollir el disc més destacat del 2012 cantat en català. Els oients tenen fins el 18 de març per votar entre els 10 finalistes. A més podran gaudir de tres concerts a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.
El Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 inicia l'última fase amb la votació del millor d'entre els 10 àlbums finalistes. Les votacions es fan a través del web disccataladelany.cat.
Els finalistes són: Acousters per "Darrera la porta", Amelie per "És el moment", Els Amics de les Arts per "Espècies per catalogar", Blaumut per "El turista", Joan Dausà i els tipus d'interès per "Jo mai mai", Nyandú per "L'orígen de les absències", Quimi Portet per "Oh my love", Quart Primera per "Pel·lícules", Roger Mas i la Cobla Sant Jordi per "Ciutat de Barcelona" i Txarango per "Benvinguts al llarg viatge".
El disc més votat a partir d'ara i fins el 18 de març rebrà el premi que l'acredita com l'àlbum més destacat de la temporada segons els oients de Ràdio 4. El seguiment del premi el fa Joan Arenyes al programa "Catalunya Exprés Magazine", els dissabtes de 17 a 20h de la tarda.
Dins dels actes del Premi Disc Català de l'Any es vol potenciar la música en català a través de tres concerts amb música en directe. L'objectiu és oferir als oients de Ràdio 4 i als aficionats de la música una representació, a través de 6 grups repartits en 3 sessions, del moviment musical que es viu a Catalunya. Actuaran dos grups per nit, un dels guanyadors d'alguna edició del premi i un altre que opta enguany a endur-se el guardó. L'entrada és gratuïta i es pot demanar a www.disccataladelany.cat.
Els cicle de concerts a l'Antiga fàbrica Estrella Damm serà: dilluns 11 de març Blaumut i Miquel Abras, dilluns 18 de març The Mamzelles i Lexu's i dilluns 25 de març Nyandú i Ix!.