Premi Disc Català de l'Any 2013
- Dins dels actes del Premi Disc Català de l'Any s'oferiran tres nits amb la música en directe de Blaumut, Miquel Abras, The Mamzelles, Lexu's, Nyandú i Ix!
- Les invitacions es poden aconseguir a través de la pàgina disccataladelany.cat
Ràdio 4 celebra el Premi Disc Català de l'Any amb tres concerts a l'antiga fàbrica Estrella Damm: dilluns 11 de març Blaumut i Miquel Abras, dilluns 18 de març The Mamzelles i Lexu's i dilluns 25 de març Nyandú i Ix!. Actuaran dos grups per nit, un dels guanyadors d'alguna edició del premi i un altre que opta enguany a endur-se el guardó. Les invitacions pels concerts s'han de demanar al web disccataladelany.cat
Dins dels actes del Premi Disc Català de l'Any es vol potenciar la música en català a través de tres concerts amb música en directe. Actualment la música en català viu un dels seus millors moments i un rèflex és la quantitat de grups musicals que opten a guanyar el guardó. L'objectiu del Disc Català de l'Any és oferir als oients de Ràdio 4 i als aficionats de la música una representació, a través de 6 grups repartits en 3 sessions, del moviment musical que es viu a Catalunya.
Ràdio 4 vol apropar al públic la músic en viu, és en els concerts on la música arriba de forma més directe i on l'artista pot connectar millor amb el públic. Les invitacions es poden aconseguir al web del premi disccataladelany.cat fins exhaurir les entrades.
ACTUACIONS A L'ANTIGA FÀBRICA ESTRELLA DAMM
Els grups que actuaran representen els diferents estils que es fan a Catalunya. A cada sessió hi haurà un artista que ja hagi guanyat alguna edició del premi i un candidat de l'edició actual. Tindran lloc a les 20.30h a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
El dilluns 11 de març actuaran Blaumut i Miquel Abras.
Blaumut presenta el seu primer treball discogràfic "El Turista", amb només un disc han aconseguit fer-se un lloc dins de l'escena musical actual amb unes melodies que et transporten a una atmosfera plena de sensacions.
Miquel Abras va guanyar el premi el 2008, actualment està presentant el seu quart disc d'estudi "Equilibirs impossibles". És un dels artistes amb més repercussió dins de l'escena musical en català.
El dilluns 18 de març actuaran The Mamzelles i Lexu's.
The Mamzelles són una de les revelacions de l'any. Opten al premi gràcies al seu primer disc "Que se desnude otra". La seva és una proposta que barreja diferents estils amb tocs de cabaret i pinzellades d'humor irreverent.
El conjunt català andorrà, Lexu's, va guanyar l'any 2004 el Premi Disc Català de l'Any. El seu últim treball "Per què no es toquen les nostres mans", publicat l'any passat, ha entrat a les llistes d'èxit gràcies a la cançó Juliette.
El dilluns 25 de març actuaran Nyandú i Ix!
Gràcies al concurs Sona9 els Nyandú han pogut editar el seu primer treball "L'origen de les absències", una mostra de música pop amb clares influències del folk.
La formació de Sabadell, Ix!, va guanyar el premi l'any 2010. Presenten una proposta rock cada cop més consolidada.
"CATALUNYA EXPRÉS MAGAZINE" I EL DISC CATALÀ DE L'ANY
El Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 és el guardó més antic de tots els que s'atorguen en l'àmbit de la música cantada en català. Va néixer l'any 1979 de la mà de Joan Ramon Mainat i Víctor Alexandre al seu programa "Cançons al vent". Enguany celebra la seva 34ena edició.
En el seu palmarès hi figuren noms com Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, La Trinca, Marina Rosell, Sau, Antònia Font, Gossos i Els Amics de les Arts. La darrera edició la va guanyar el grup Amelie amb el disc "Somiant desperts".