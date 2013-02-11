Radio Exterior, de RNE, realiza su programación desde Casa de América con motivo del Día Mundial de la Radio

Radio Exterior se suma a la celebración del Día Mundial de la Radio y realiza toda su programación este miércoles desde Casa de América a partir de las 10.00 y hasta las 20.00 horas. Radio Exterior participa activamente en el evento organizado por la Unesco como uno de los medios asociados y conectará en directo durante el programa ‘Europa Abierta’ con la sede de la organización en París. Además, la emisora estrecha los lazos que le unen a Casa de América con la firma de un acuerdo de colaboración.

El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, proclamado por la Unesco. Radio Exterior se suma a la celebración de esta jornada y realiza toda su programación desde Casa de América, con grandes invitados a lo largo de un día que tendrá marcado carácter latinoamericano.

Se realizarán en directo los programas ‘Línea España’ a las 10.05 que contará, entre otros, con el modisto Modesto Lomba y el joyero Jesús Yanes; ‘Made in Spain’ a las 10.30; ‘Marca España’ a las 12.05 con el presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar; ‘Eureka’ a las 12.30, con Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes, como invitado; ‘Un idioma sin fronteras’ a las 17.05, con los novelistas Luis Mateo Díez y Patricio Pron; y ‘Hora América’ a las 19.05, donde estarán presentes radios latinas ubicadas en España.

También se grabarán en Casa de América para su posterior emisión ‘La Lanzadera’ a las 13.05 con el presidente de Madrid Emprende, Iñaki Ortega; ‘Amigos de la Onda Corta’ a las 13.35; ‘La hora de Asia’ a las 16.00, donde se conectará con México y Chile para hablar de las relaciones históricas con Asia; ‘Emisión en Portugués’ a las 16.25 y ‘Gitanos’ a las 18.05 que contará con la actuación en directo de Pitingo.

Radio Exterior participa activamente en el evento organizado por la Unesco y se trasladará a la sede de la organización en París. El programa ‘Europa Abierta’, dirigido y presentado por Chema Forte, se realizará en directo desde Casa de América y conectará con París donde estará uno de los periodistas de su equipo, Guilloume Bontoux, junto a Luis Miguel Úbeda, corresponsal de RNE en París. En Casa de América contarán con el histórico periodista Julio César Iglesias, entre otros invitados. Será a partir de las 11.05.

Además, en este día tan especial para la radio, el director de RNE, Manuel Ventero, y el director de Casa de América, Tomás Poveda, firmarán un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. Cada mes Radio Exterior emitirá en directo dos programas desde Casa de América (‘Hora América’ y ‘Made in Spain’), y dará a conocer la programación mensual de esta institución.