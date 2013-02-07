DIRECTE 4.0 de RÀDIO 4 entrevista NÚRIA DE GISPERT, Presidenta del Parlament de Catalunya
Entrevista a Núria de Gispert (Presidenta del Parlament de Catalunya)
- Dijous 7 de febrer, a les 16.20h al Directe 4.0 de Ràdio 4 amb Xantal Llavina
DIRECTE 4.0 - RTVE.es
Aquest dijous 7 de febrer, Xantal Llavina entrevistarà la Presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Amb ella parlarem dels actuals escàndols de corrupció, del rumb emprès cap al procés sobiranista i de la resta d’actualitat política i parlamentària.