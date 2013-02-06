Convenio entre Radio Exterior y Dircom

Radio Exterior de España y la Asociacion Española de Directivos de la Comunicación han firmado un acuerdo de colaboración para contribuir al conocimiento y formación en materia de comunicación y trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de la Marca España.

En la fotografía, el Director de Radio Nacional de España, Manuel Ventero, y el Presidente de Dircom, Jose Manuel Velasco, firman este acuerdo que tendrá una vigencia de dos años.