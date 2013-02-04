Los Widow Makers visitan de nuevo 'Toma Uno'
- Una de las bandas favoritas de los oyentes visita de nuevo el programa
- Escucha Toma Uno cada sábado y domingo de 13 a 14h en Radio 3
Con el amenazador título de Los Widow Makers, se presentaron durante 2011 como un quinteto con base en Madrid que sustentaban su sonido en música americana de raíces, pasando del country al rockabilly, sin dejar de lado el blues o el folk más tradicional.
Debutaron con Capriola, haciendo referencia en su título a J.M. Capriola, la tienda de sillas de montar y accesorios más famosa del mundo. Aquel trabajo les valió el reconocimiento de la audiencia de Toma Uno, que les eligió como su banda favorita del año.
Widow Makers, los mejores de Toma Uno
Tras pasar por Los Conciertos de Radio 3, Los Widow Makers profundizaron aún más en sus propuestas a través de un segundo álbum, The Kings Of Nothing, dejándonos incluso un par de sorpresas en forma de versiones y una lista de invitados selectos, como Ángel "7 Vidas", David "Difunto" Abellán, Lluis Gómez y Ricky Araiza, además de la armonicista francesa Francine Germain. Eso les ha llevado a ser elegidos de nuevo por los oyentes de Toma Uno como el Artista Español de 2012.
¿Cuál es el resultado de meter en una coctelera a un alemán, un francés y tres españoles, añadiendo música country, rock'n'roll, un toque de rockabilly, generosas dosis de rhythm'n'blues de los 60's y una tonelada de actitud? Los Widow Makers. Este sábado visitan Toma Uno en Radio 3.