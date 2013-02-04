Los Widow Makers visitan de nuevo 'Toma Uno'

Con el amenazador título de Los Widow Makers, se presentaron durante 2011 como un quinteto con base en Madrid que sustentaban su sonido en música americana de raíces, pasando del country al rockabilly, sin dejar de lado el blues o el folk más tradicional.

Debutaron con Capriola, haciendo referencia en su título a J.M. Capriola, la tienda de sillas de montar y accesorios más famosa del mundo. Aquel trabajo les valió el reconocimiento de la audiencia de Toma Uno, que les eligió como su banda favorita del año.