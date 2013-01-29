Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia
- El jurat està format per professionals dels mitjans de comunicació.
- Els Premis Sant Jordi de Cinematografia celebren la seva 57ena. edició.
- Leticia Dolera i José Sacristán han aconseguit els premis com a millor actriu i millor actor.
El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia ha emès aquest matí el veredicte dels guardonats en la 57 ª edició d'aquests premis, organitzats per RNE Catalunya. 'Blancaneus', Leticia Dolera i José Sacristán han estat elegits com a millor pel · lícula espanyola, millor actriu i millor actor.
El premi a la millor pel · lícula espanyola ha recaigut en la pel · lícula 'Blancaneus' dirigida per Pablo Berger i protagonitzada per Maribel Verdú i Macarena García, una versió muda i en blanc i negre del clàssic conte. La pel · lícula, que ha aconseguit 18 candidatures per als premis Goya, compta amb la participació de TVE.
Leticia Dolera ha aconseguit el premi a millor actriu espanyola per 'Rec 3 Gènesi' i 'De la teva finestra a la meva', i Jesús Sacristán a millor actor per la seva participació a 'Madrid 1987'. Per la seva banda, la pel · lícula 'Animals' de Marçal Forés rep el premi a la millor òpera prima.
En l'apartat internacional, la pel · lícula francesa 'A la casa' de François Ozon, sobre un professor de literatura francesa entusiasmat pel talent de l'un alumne que es senti al final de la classe, ha aconseguit el premi a millor pel · lícula estrangera. I Andre Dussollier per 'Les males herbes' i Marion Cotillard per 'De òxid i os' i 'El cavaller fosc', han aconseguit el premi a millor actor i millor actriu estrangers.
El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia, presidit per Conxita Casanovas de RNE, ha estat format per: Núria Cornet (Agència EFE), Dídac Alcántara (COM Ràdio), Núria Vidal (Time Out), Fausto Fernández (Fotogrames), Joan Munsó Cabús (RNE), Àngel Comas (Imatges d'Actualitat), Àngel Sala (TV3), Oti Rodríguez (ABC), Carlos Losilla (El Caiman Quaderns de Cinema), Xavier Roca (El Punt Avui), Carles Mir (BTV) , Salva Llopart (La Vanguardia), Joan Vilà (TVE), Marta Armengou (BTV), José Enrique Monterde (Associació de Crítics), Xavi Serra (Ara), Vanesa Graell (El Mundo), Víctor Fernández (La Razón) i Jordi Picatoste (Mondo Sonoro).
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia, que arriben al seu 57 ª edició, també reconeixen cada any la trajectòria professional d'una persona destacada en el món del cinema. Així mateix, es concedeix el Premi Sant Jordi a la Indústria en col · laboració amb la Generalitat de Catalunya. A més, per votació dels oients de RNE, es lliuren la Roses de Sant Jordi a les millors pel · lícules espanyola i estrangera. El nom dels guanyadors d'aquests premis es coneixerà més endavant.
La gala de lliurament dels premis se celebrarà a mitjans d'abril a la Antiga Fàbrica d'Estrella Damm, a Barcelona.