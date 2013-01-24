Pública 13, un intercambio de ideas entre emprendedores culturales en Radio 3

Hoy –misterio- tengo tiempo libre. De hecho, me gustaría acercarme a alguna exposición cuyo interés sea inversamente proporcional al precio de su entrada. Traducido: quiero algo bueno, pero gratis.

Busco en mi móvil, y a través de una aplicación que me acabo de descargar rastreo todos los actos culturales gratuitos de mi ciudad.

Me sale una ponencia sobre astronomía, un par de presentaciones de discos en grandes almacenes y una exposición de carteles de cine censurados. Ya tengo plan.

Contra la utopía llega Pública 13 Todo esto es un suponer, claro. En mi móvil todavía no encuentro aplicaciones similares, pero es posible que dentro de un tiempo, esperemos que poco, algo así exista. Es lo que trata de posibilitar Pública 13, un encuentro organizado por la Fundación Contemporánea y el Círculo de Bellas Artes de Madrid que, durante dos días, pone en contacto a emprendedores culturales - los que un día dijeron eso de "¡Eureka!"- con expertos internacionales en desarrollo de proyectos.