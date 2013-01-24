Pública 13, un intercambio de ideas entre emprendedores culturales en Radio 3
- Marta Echeverría te acerca a esta forma de promoción de la cultura
- Escucha las diferentes entrevistas con participantes del evento
Hoy –misterio- tengo tiempo libre. De hecho, me gustaría acercarme a alguna exposición cuyo interés sea inversamente proporcional al precio de su entrada. Traducido: quiero algo bueno, pero gratis.
Busco en mi móvil, y a través de una aplicación que me acabo de descargar rastreo todos los actos culturales gratuitos de mi ciudad.
Me sale una ponencia sobre astronomía, un par de presentaciones de discos en grandes almacenes y una exposición de carteles de cine censurados. Ya tengo plan.
Contra la utopía llega Pública 13
Todo esto es un suponer, claro. En mi móvil todavía no encuentro aplicaciones similares, pero es posible que dentro de un tiempo, esperemos que poco, algo así exista.
Es lo que trata de posibilitar Pública 13, un encuentro organizado por la Fundación Contemporánea y el Círculo de Bellas Artes de Madrid que, durante dos días, pone en contacto a emprendedores culturales - los que un día dijeron eso de "¡Eureka!"- con expertos internacionales en desarrollo de proyectos.
Ensayo general en Radio 3
Cada ponencia, cada idea, tiene 10 minutos para venderse: 5 para exponer su propósito y otros 5 para dialogar con los asistentes. Así que, desde Radio 3, les ofrecemos la posibilidad de un pequeño ensayo general antes de la prueba de fuego.
Qué bien que, aun en tiempo de crisis, haya excedente de buenas ideas.