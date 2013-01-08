Radio 3 te ofrece los sonidos del III Festival de Intérpretes e Instrumentos Insólitos

Una muleta, una escoba, una regadera, una valla de obra... Para nosotros meros objetos cotidianos, para ellos instrumentos con los que hacer sonar la música más asombrosa. Radio 3 emite los conciertos del Tercer Festival de Intérpretes e Instrumentos insólitos, organizado por el burgalés Diego Galaz en su tierra natal el pasado mes de noviembre. Será en las madrugadas del martes 8 al viernes 11 de enero, a las 3 horas.

Sacándole música a diversos objetos

Cuatro conciertos en formato de doble sesión que abrieron los catalanes Bufa&Sons acompañados por el beatboxerDani Lleonart con una sesión extravagante impregnada de toques cómicos en los que la música brotó de escobas, regaderas, muletas o tubos de riego.

Hyperpotamus puso en valor la voz humana durante la segunda jornada que compartió junto a Dimitri Psonis, percusionista especializado en el estudio de instrumentos milenarios de procedencia mediterránea.

Durante estos cuatro conciertos os sorprenderéis del homenaje que Pablo Martínez Jones hizo a la tradición más castellana, ofreciendo una una sesión a base de utensilios de cocina. Los encargados de clausurar la tercera edición del festival fueron Tahadi, capitaneados por Ravid Goldschmidt, quienes acercaron al público alguno de los instrumentos más inusuales del mundo tales como el Didgeridoo o el Hang.