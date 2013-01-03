PROGRAMA ESPECIAL 27 DE DESEMBRE DEL DIRECTE 4.0 DES DEL FESTIVAL DE LA INFÀNCIA DE BARCELONA
La Presidenta del Festival, Helena Rakosnik, l’home de les Bombolles Pep Bou, els Geronimo Stilton i els Fantàstics i el científic Dani Jiménez, entre les cares d’aquest especial. Aquest divendres 27 de desembre del 2013 programa especial del Directe 4.0 de Ràdio4 de Xantal Llavina des del Festival de la Infància de Barcelona, que enguany celebra la seva cinquantena edició.
En aquesta edició especial del Directe 4.0 ens acompanyarà la presidenta del Festival i esposa del President de la Generalitat , Helena Rakosnik , i la directora del Festival, Roser Solei.
També rebrem, en aquest especial de 3 hores de 16h a 19h, la visita de Pep Bou, l'home de les bombolles, que ens presenta el seu nou espectacle “Bombollavà”, al Teatre Lliure. Tampoc hi faltarà els experiments del científic del programa , Dani Jiménez, que farà espectaculars experiments en directe amb tots els nens que ens visitin.
Explicarem contes pels més petits amb la Lali Rondalla, ens visitarà la Patge Estel i també ballarem amb la música de 'Geronimo Stilton i els Fantàstics', que ens interpretaran cançons del famós musical.
Connexions en directe, amb l’equip del programa, explicant les activitats del Festival i tertúlia d’experts sobre Educació Infantil amb la Clara Darder, seran altres dels continguts d’aquest programa especial. Equip del Directe 4.0: Xantal Llavina, Quique Quera, Edu Fusté, Ferran Grau i Bruno Sokolowich.