ESPECIAL 'DIRECTE 4.0' DES DEL SALÓ DE LA INFÀNCIA DE BARCELONA
Aquest divendres 4 de gener, tot l’equip del Directe 4.0 de Ràdio 4 es desplça al Saló de la Infància de Barcelona per emetre un programa especial de tres hores (de 16h a 19h) on ens visitarà Helena Rakosnik, la primera dama de Catalunya i presidenta del Festival de la Infància.
Hi haurà diverses actuacions del grup juvenil Macedònia, rebrem la visita de l’actor Enric Cambray ( Musical Geronimo Stilton) i la Patge Estel recollirà les cartes dels nens per als Reis d’Orient.
També conversarem de l’edició d’enguany, la 49ª, amb la directora del Saló, Marta Serra que ens explicarà quins són els eixos principals i perquè han volgut fer de l’alimentació un dels objectius d’aquests dies. Ens visitaran també Imma Margarit, pediatra, Ramón Casals expert en educació, Xavier Olivella membre de la Fapac.
Ens passejarem per tot el recinte del Festival amb els micròfons de l’actor Quim Masferrer i d’en Ferran Grau que ens aproparan i experimentaran totes les activitats que s’ofereixen pels nens.
I tancarem aquestes tres hores, carregades de concursos i premis, amb dues tertúlies ben curioses: en una conversarem amb diversos pares i mares i en l’altra, els tertulians seran els mateixos nens i nenes del Festival de la Infància.
Amb tot l’equip Directe 4.0: Quique Quera, Edu Fusté, Ferran Grau, Quim Masferrer, Ramón Fornós, Joan Melero i Xantal Llavina.