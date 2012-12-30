Radio 3 da la bienvenida al 2013 con los mejores DJs en el programa especial 'Club 2013' y Coldplay en concierto

Radio 3 de RNE da la bienvenida al 2013 con los mejores Djs en el programa especial 'Club 2013' en el que las voces de Radio 3 reciben el Año Nuevo. Serán 7 horas de programación especial para comenzar el 2013, donde los oyentes podrán disfrutar, en esta noche tan especial, de todos los estilos de música electrónica, de pop y rock y de las mejores sesiones de Caal Smile, Plan B y Buffet Libre, entre otros conocidos DJs. Además, Radio 3 ofrecerá a las 11:00 horas, el primer día del Nuevo Año el concierto de Coldplay que dio en el Estadio Olímpico de Estcolmo.

‘Club 2013’

Nada más tomar las uvas, a las 12:05 horas, Radio 3 de RNE tiene preparada para sus oyentes la mejor fiesta de Año Nuevo con el programa 'Club 2013'.

Se trata de un programa especial de siete horas de duración en el que los oyentes podrán disfrutar y bailar con las mejores sesiones de conocidos DJs hasta las 07:00 de la mañana del 1 de enero. DJs como Caal Smile, Plan B, BuffetLibre, AFFKT o Rubén Montesco, quienes abarcan los principales estilos de una música electrónica salpicado de pop y rock.

A las 11:00 horas, Coldplay en concierto en Radio 3

Este 1 de enero a las 11:00 horas Radio 3 emitira el concierto que Coldplay ofreció en el Estadio Olímpico de Estocolmo, Suecia. Una hora sobre aquel grandioso escenario ante miles de personas que Radio 3 te ofrece para arrancar el año con buen pie.

Íntimo, épico, lleno de color, de magia… Casi una quincena de canciones que repasan los cinco discos de la banda. El retrato más sincero de uno de los grandes grupos que ha dado la historia del pop en las últimas décadas.

Dicen que descansaran un tiempo, por eso cobra más valor este que ha sido uno de sus mejores conciertos: el que Radio 3 ha elegido para decirte "¡Feliz 2013!".

El día 3 un especial con Loquillo

Loquillo será el protagonista de una edición especial de Los Conciertos de Radio 3, en la que el cantante además de presentar su último trabajo ‘La Nave de los Locos’, recordará algunos de sus temas, en su larga trayectoria musical. Será un momento lleno de emociones y recuerdos. Un concierto especial y exclusivo para los oyentes de Radio 3 que también podrá verse en La 2 de TVE.