Las apuestas de Radio 3 para 2013

Radio 3 te presenta una selección que va más allá de la mejor música del año. Para 2012 hemos querido dibujar un mapa mucho más extenso, que nos descubra además obras de teatro, libros, videojuegos y películas, además de prestar atención a los discos llegados de otras latitudes.

Además te presentamos nuestras particulares apuestas musicales de cara al 2013, todas ellas recomendadas por nuestros programas especializados. Aquí está nuestra ecléctica selección.

Pop La Maravillosa Orquesta Del Alcohol, también conocidos con el acrónimo de La M.O.D.A. "Porque hay pasión, descaro, son frescos, juegan con el humor, la postura y el ritmo, buscan calidad, componen en español y en inglés, con una apuesta actual hacia el pop-folk británico, lo celta o el amplio mundo de la música americana entre otros géneros". Peligrosamente juntos

Rock Mambo Jambo. "Rompemos una lanza en favor del rocknroll nacional, ¡y encima instrumental! Este supergrupo de Barcelona lo tiene todo; sonido, propuesta, clase, canciones, conocimiento de causa y directo arrollador. En 2013 deberían arrasar todos los festivales". El sótano

Heavy Metal Jotnar. "Los canarios han sorprendido con la excelente calidad de su death metal melódico. Con su EP Giant han realizado minigira por Suecia siendo cabeza de cartel del crucero Rockbitch Boat. En 2013 publicarán su primer larga duración para confirmarse como banda revelación en el metal extremo de nuestro país y lograrán también una mayor proyección internacional. La riqueza de matices de cada uno de sus temas y la gran técnica demostrada en su ejecución son valores seguros para el futuro de Jotnar". El vuelo del Fénix

Electrónica Reso. "En 2012, artistas como Excision, Zomboy o Skism han obtenido éxitos abrumadores con sus respectivos trabajos. En esa linea brostep cabe recomendar atención para Schroff, que sin duda será uno de los fuertes del próximo año. Sin embargo, quiero centrar la atención en el británico Reso que, más allá de etiquetas de género, con su brillante álbum Tangram recién publicado, se proclama artista imprescindible en la escena electrónica del futuro próximo". Alien dogma

Músicas avanzadas Kangding Ray. "El francés David Letellier, a medio camino entre el digitalismo y cierta sensibilidad pop, se toma su tiempo para cada producción. Publica con el sello gurú de la electrónica más vanguardista, Raster Noton. Su último trabajo, OR, vio la luz en 2011 y desde luego hacía honor a su título. Para este 2013, Kangding Ray tiene anunciada una nueva entrega en formato 12’: The Pentaki Slopes, construido con sus melosas composiciones que combinan sutilmente melodías con sonidos generados por máquinas y que dan como resultado una peculiar suite rítmica. Atmósfera

Jazz Ambrose Akinmusire. "De entre los (muy) numerosos nuevos talentos surgidos en tiempos recientes en el mundo del jazz, destacaría a este jóven y sorprendente trompetista afro-americano, por su sonido de gran belleza, su impoluta técnica y su atractiva manera de "pensar la música" con improvisaciones impecablemente construidas". A todo jazz

Música latina Chile y sus mujeres. "Nos hemos decidido por Javiera Mena, cantautora chilena en clave electropop. Javiera es la embajadora de un nutrido grupo de voces femeninas chilenas que, bebiendo de las raices de mujeres como Violeta Parra, apuestan decididas por el futuro: Anita Tijoux, Camila Moreno o Pascuala Ilabaca, entre otros". El gran quilombo

Reggae Sr Wilson / Romain Virgo. "El artista reggae a seguir en este 2013 que llega es, en el panorama nacional, Sr. Wilson con su Good Man Old Style (Kasba Music). Su estilo deejay, mezclando el rub a dub style, el reggae roots y el mensaje consciente y comprometido, amén de haber sido un fenómeno incipiente en el mundo del reggae a través de Internet, le hará acaparar todas las miradas. En el panorama internacional, quien de veras sigue siendo en Jamaica el fiel exponente de la grandeza de la música jamaicana es Romain Virgo, un veinteañero que con dos discos en la calle apunta muy alto, con una voz sin fisuras y una clara influencia de la herencia artística de artistas tan imprescindibles como Alton Ellis o Dennis Brown". Alma de león

Hip Hop/Rap Celedonio Terrible. "El MC a tener en cuenta para 2013 este sevillano, que actualmente es el corista de Shotta. Ahora se habla mas de él por su enfrentamiento lírico contra el grupo Nueva Era, y contra SFDK. Muestra buena técnica en los tres temas de su único trabajo hasta la fecha, un maxi en formato digital y autoproducido titulado How My Shittnes. Es el rapero por el que apuestan los mas ortodoxos de rap, y mas allá de nuestros gustos parece ser el MC a seguir en 2013". La cuarta parte

Música negra Asheru. "Porque nos gusta la música que hace y en segundo lugar por lo que intenta comunicar. Es un artista afroamericano de hip-hop, educador y activista juvenil, conocido por realizar las músicas de la popular serie de televisión americana The Boondocks, que empezó en 2005 e hizo 3 temporadas en antena (la serie se caracteriza por tocar temas que involucran a la cultura a la que está sometida la raza negra). Asheru está considerado también como una especie de pionero o innovador por sus esfuerzos para avanzar en el movimiento que trata de unir Hip Hop y Educación, ya que él es (o ha sido) profesor en Washington DC. Como ejemplo de su música te sugiero que escuches "Moodswing", una de sus canciones". La radio de las mil danzas

Flamenco José Valencia. Ha sido reconocido en la última Bienal de Flamenco de Sevilla como uno de los triunfadores alzándose con el Premio Giraldillo del cante, un aval. Este gitano nació en Barcelona (1975), donde dio sus primeros pasos artísticos; pero pertenece a una familia gitana de Lebrija, donde reside desde hace bastantes años. El poder de su voz, un control absoluto del compás, del ritmo y un bello timbre vocal le otorgan una de las carreras más prometedoras del flamenco el próximo año 2013. Después de permanecer algunos años en silencio, tras su etapa como niño prodigio, formó parte de muchas compañías de baile en las que formaba parte del elenco de cantaores. En 2012 publicó su primera grabación en solitario, Solo flamenco, mostrándonos un cantaor comprometido con el cante. Es José posiblemente el más clásico de los cantaores de esta generación y recomendamos escuchar en directo donde el flamenco cobra su verdadera dimensión. Duendeando

Americana Music Mumford & Sons. Proceden de la escena independiente de Londres, pero desde sus comienzos el cuarteto se ha "vestido de Americana". En sus canciones, casi transparentes, recubiertas con folk y bluegrass, hay esencias de Simon & Garfiunkel y Old Crow Medicine Show. Además, vendrán a visitarnos en 2013. Toma uno