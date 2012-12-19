Abdelkader Taleb Omar, primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática
- Su visión del conflicto del Sáhara.
- Programa África hoy a las 16.05 UTC.
- Emisión en árabe a las 18.00 y 20.00 UTC.
REE
Abdelkader Taleb Omar, primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, acude a los estudios de Radio Exterior de España para explicar la perspectiva actual y de futuro del conflicto por el Sáhara Occidental.
Analiza desde su perspectiva las actitudes mostradas a este respecto por la política de nuestro país.
Intervendrá en el programa África hoy, y en la Emisión en árabe.