Abdelkader Taleb Omar, primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática

  • Su visión del conflicto del Sáhara.
  • Programa África hoy a las 16.05 UTC.
  • Emisión en árabe a las 18.00 y 20.00 UTC.
REE

Abdelkader Taleb Omar, primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, acude a los estudios de Radio Exterior de España para explicar la perspectiva actual y de futuro del conflicto por el Sáhara Occidental.

Analiza desde su perspectiva las actitudes mostradas a este respecto por la política de nuestro país.

Intervendrá en el programa África hoy, y en la Emisión en árabe.