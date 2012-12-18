Viaje a Ítaca: Los bosques de Bax

Este martes en el espacio Viaje a Ítaca, presentado por Carlos de Matesanz, nos adentramos en el bosque para disfrutar de la naturaleza viva, dentro de la sección de Música y Bellas Artes del programa.

A partir de las 19.00h escuchamos páginas del compositor y poeta Arnold Bax, relacionadas directamente con los paisajes naturales de los bosques escoceses. En la interpretación de la Real Orquesta Nacional Escocesa, dirigida por David Lloyd-Jones, escuchamos Bosques en noviembre, El bosque feliz y Nympholept, todas ellas firmadas por el autor inglés.