Lieder y música de cámara en Gran auditorio

Este martes a las 17.00 horas, el espacio Gran auditorio les ofrece una doble cita, con dos conciertos celebrados en el Wigmore Hall de Londres, el 16 de enero de 2011.

En primer lugar escuchamos al barítono Hanno Müller Brachmann arropado por el pianista Hendrik Heilmann. Interpretan las Canciones de Schwanengesang, de Schubert, las Cuatro canciones sobre textos de Heine, de Brahms, y los Liederkreis, Op.24, de Schumann.

Y a continuación escuchamos un recital de música de cámara a cargo del London Conchord Ensemble. En su interpretación sonarán el Sexteto para piano y quinteto de viento, de Poulenc; el Adagio y rondó para flauta, oboe, viola, violonchelo y piano, K.617, de Mozart; y el Quinteto para viento y piano en Mi bemol Mayor, Op.16, de Beethoven.