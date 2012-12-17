Fernando Colomo en Juego de espejos

Esta noche a las 23.00 horas en Juego de espejos, el programa presentado por Luis Suñén, nos acompaña el conocido director de cine Fernando Colomo, creador de metrajes como La mano negra, La vida alegre, Bajarse al moro o El efecto mariposa. Viene con un nuevo título bajo el brazo: La banda Picasso, que se estrena en enero y hablamos con él sobre el papel del cine y de la música.

Fernando Colomo

Además de director de cine, Fernando es Licenciado en Arquitectura. Nacido en Madrid en 1946, es uno de los directores españoles más respetados. Se consolidó como una figura de referencia en el séptimo arte gracias a sus películas de los años 80, entre las que encontramos La mano negra (1980), premiada en el Mystfest de Italia; La línea del cielo (1983), protagonizada por Antonio Resines; La vida alegre (1987), metraje por el que Verónica Forqué ganó un Goya a Mejor Actriz; y Bajarse al moro (1988), con Antonio Banderas.

Como productor ha apoyado a directores como Fernando Trueba, Icíar Bollaín o Miguel Bardem, entre muchos otros. Además ha participado como guionista y productor en varias series de televisión.