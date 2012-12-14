Sol Gabetta con la Orquesta Sinfónica de RTVE
- Interpreta el Concierto para violonchelo nº 1 de Shostakovich
- Escuchamos también a Mª Carmen Campos en El sombrero de tres picos de Falla
- Sonará además una obra de Tomás Marco
- El viernes a las 20.00 horas, en directo desde el Monumental
La violonchelista argentina Sol Gabetta visita este viernes a la Orquesta Sinfónica de RTVE para afrontar la interpretación del Concierto para violonchelo y orquesta número 1 en Mi bemol Mayor, el Op.107 de Dmitri Shostakovich. A las 20.00 horas conectamos en directo con el Teatro Monumental de Madrid para ofrecerles esta cita enmarcada en la Temporada de conciertos de nuestra orquesta.
La batuta de Carlos Kalmar dirige este concierto que se completa con Espacio de espejo, de Tomás Marco y El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, obra para la que se cuenta con la mezzosoprano María del Carmen Campos como solista.
Sol Gabetta
Sol nació en 1981 en Argentina y pronto se inicia en el mundo de la música con el violín el piano y el canto, para poco más tarde enamorarse de quien es ahora su compañero: el violonchelo. Con 12 años participa en un festival de jóvenes prodigios, en el que destaca considerablemente. Ese mismo año se traslada con toda su familia a Madrid, un acontecimiento por el que ella agradece al esfuerzo de sus padres y hermanos.
Tutelada por su gran maestro Ivan Monighetti, Sol amplía su técnica y comienza a recorrer las salas europeas, conquistando a crítica y público. Actualmente es uno de los jóvenes valores con más proyección internacional, y enormemente solicitada.