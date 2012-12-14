Sol Gabetta con la Orquesta Sinfónica de RTVE

La violonchelista argentina Sol Gabetta visita este viernes a la Orquesta Sinfónica de RTVE para afrontar la interpretación del Concierto para violonchelo y orquesta número 1 en Mi bemol Mayor, el Op.107 de Dmitri Shostakovich. A las 20.00 horas conectamos en directo con el Teatro Monumental de Madrid para ofrecerles esta cita enmarcada en la Temporada de conciertos de nuestra orquesta.

La batuta de Carlos Kalmar dirige este concierto que se completa con Espacio de espejo, de Tomás Marco y El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, obra para la que se cuenta con la mezzosoprano María del Carmen Campos como solista.