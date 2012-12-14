El mundo de la fonografía: Rodion Shchedrin

El espacio presentado por José Luis Pérez de Arteaga, El mundo de la fonografía, dedica el programa de este sábado a las 16.00 horas al compositor y pianista ruso Rodion Shchedrin.

Nacido un 16 de diciembre de 1932, celebramos el 80º cumpleaños del autor escuchando algunas de sus más relevantes composiciones, a veces en sus propias manos. En concreto sonarán sus 24 Preludios y fugas, Libro I; sus dos Conciertos para piano, el nº 1 ‘Estribillos pícaros’ y el nº 2 ‘Las campanas’; y la página orquestal Música para la ciudad de Köthen.

Además de conmemorar el aniversario del virtuoso ruso, el programa recuerda otra efeméride: el 50º aniversario del estreno de la Sinfonía nº 13, Op.113, de Shostakovich, titulada ‘Babi-Yar’. Una música que hace referencia a la famosa masacre del paraje ucraniano homónimo, donde en 1941 fueron aniquiladas más de 30.000 personas en un solo día, a manos de los militares nazis.