Fallece Ravi Shankar, el maestro del sitar, a los 92 años

El maestro del sitar, Ravi Shankar, fallecía a los 92 años este martes en San Diego, California

En la noche del viernes al sábado a las 00.00 horas, el espacio Otros clásicos, presentado por Ana Vega Toscano, rinde homenaje a la figura del músico indio, con un programa dedicado a su legado musical.

Ravi Shankar, fuente de inspiración para Occidente

El violinista Yehudi Menuhin dijo de él que su genio y su humanidad sólo eran comparables a los de Mozart. La universalidad de su música, la música clásica de la India, llegó a los oídos de todos gracias a su labor de difusión y las colaboraciones que inició en la década de los 60 con músicos europeos.

Precisamente el mismo día de su fallecimiento salía a la venta un DVD con un concierto en directo que ofreció en California en Octubre de 2011. Y es que Ravi Shankar continuó subiéndose a los escenarios internacionales hasta hace apenas un mes: el 4 de noviembre ofrecía en Long Beach, California, su última actuación con quien está considerada su heredera natural, su hija, la también sitarista Anoushka Shankar.

Ravi Shankar colaboró con intérpretes de referencia de la música occidental como Los Beatles (a través de su alumno George Harrison) o el guitarrista John McLaughlin además de recibir encargos de la Orquesta Sinfónica de Londres o la Filarmónica de Nueva York y grabar con el violinista Yehudi Menuhin, el flautista Jean-Pierre Rampal, el saxofonista John Coltrane (que llamó a su hijo Ravi) o Phillip Glass, con quien firmaba el disco Passages en 1990.

Shankar ha servido de inspiración para muchos músicos de todo el mundo durante su larga trayectoria y entre sus composiciones se encuentran sus Conciertos para sitar y orquesta, el último de ellos de 2008. En 2005 Shankar interpretó en los Proms de la BBC su Concierto para sitar y orquesta número 1.

Ravi Shankar, maestro del sitar e inspiración del mundo de la música de la segunda mitad del siglo XX, seguro recibirá muchos homenajes en los próximos días tanto de Occidente como de Oriente, los dos mundos que él siempre vio como uno solo.