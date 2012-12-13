El Quinteto de La trucha en Gran auditorio

Este jueves a las 17.00 horas, el espacio Gran auditorio nos acerca un monográfico de Franz Schubert, celebrado en la Sala Hércules de Munich el pasado 2 de enero.

Tendremos la oportunidad de escuchar el famoso Quinteto con piano en La Mayor, D.667, conocido como Quinteto de ‘La trucha’, por el tema con variaciones que Schubert utiliza en su cuarto movimiento y que se inspira en el conocido lied homónimo. Lo escuchamos en una versión de lujo a cargo de la pianista Maria Joao Pires junto a Tobias Steymanns al violín, el violista Hermann Menninghaus,el violonchelista Maximiliam Hornung y Philipp Stubenrauch al contrabajo.

Además sonarán Cuatro impromptus firmados por el autor austriaco y su Trío para cuerda en Si bemol Mayor, D.471.