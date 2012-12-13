Daniel del Pino con la Orquesta de Córdoba
- Interpreta el Concierto para piano nº 5 de Saint-Saëns
- También escuchamos la Sinfonía nº 9 ‘La grande’ de Schubert
- Dirige la sesión Manuel Hernández Silva
Dentro del espacio destinado a los conciertos en Radio Clásica, les ofrecemos este jueves a partir de las 20.00 horas el concierto que tuvo lugar en junio de 2011 en el Gran Teatro de Córdoba.
El renombrado pianista Daniel del Pino se presenta junto a la Orquesta de Córdoba para abordar el Concierto para piano y orquesta número 5 en Fa Mayor, Op.103, de Saint-Saëns.
Manuel Hernández Silva se pone al frente de la formación sinfónica en un programa que se completa con la Sinfonía número 9 en Do Mayor, D.944, ‘La grande’, de Schubert.
Daniel del Pino
Nacido en Líbano en 1972, este joven de padres españoles comenzó sus estudios en Marruecos para más tarde trasladarse al Conservatorio Superior de Madrid, donde finalizó la carrera con las máximas calificaciones. Más tarde amplió sus conocimientos en las Universidades de Yale y Dallas, en Estados Unidos. Entre sus maestros cuenta con los nombres de Julián López Jimeno y Joaquín Achúcarro.
Pronto resaltó dentro del panorama nacional y dio el inevitable salto a las mejores salas de conciertos en toda Europa y América, trabajando con las orquestas y directores más relevantes del planeta. Actualmente es uno de los pianistas españoles de mayor renombre y combina su trayectoria como solista con la pedagogía, impartiendo clases en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musikene.