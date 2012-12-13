Daniel del Pino con la Orquesta de Córdoba

Dentro del espacio destinado a los conciertos en Radio Clásica, les ofrecemos este jueves a partir de las 20.00 horas el concierto que tuvo lugar en junio de 2011 en el Gran Teatro de Córdoba.

El renombrado pianista Daniel del Pino se presenta junto a la Orquesta de Córdoba para abordar el Concierto para piano y orquesta número 5 en Fa Mayor, Op.103, de Saint-Saëns.

Manuel Hernández Silva se pone al frente de la formación sinfónica en un programa que se completa con la Sinfonía número 9 en Do Mayor, D.944, ‘La grande’, de Schubert.