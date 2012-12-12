Grandes ciclos: 75 años sin Maurice Ravel

El 28 de diciembre de 2012 se cumple el 75º aniversario del fallecimiento de uno de los compositores más originales y sofisticados del s. XX: Maurice Ravel.

Grandes Ciclos, el espacio presentado por Eva Sandoval y que se emite de lunes a viernes a las 16.00 horas, recuerda al compositor galo en estas semanas de final de año.

Maurice Ravel (1875-1937)

El autor francés, siguiendo la línea trazada en una generación anterior por Claude Debussy, desarrolló sus principales novedades compositivas en las obras para piano y para orquesta. A pesar de no estar demasiado bien visto por las instituciones musicales de su época, en las que nunca ocupó ningún puesto oficial, Ravel escribió obras tan populares como el Bolero o la Pavana para una infanta difunta.

Nacido en Ciboure, en el País Vasco Francés, Ravel estudió en el prestigioso Conservatorio de París, donde permaneció nada menos que 16 años. Entre sus profesores se encontraba Gabriel Fauré, quien fue una de sus principales influencias musicales. En aquella época escribió ya algunas de sus obras maestras y se asoció con grupos de artistas alternativos, como Los apaches.

Más tarde fundó la Sociedad Musical Independiente, culminando así su etapa de máximo rendimiento. Durante los últimos 17 años de su vida, la actividad compositiva de Ravel descendió, aunque nos dejó igualmente grandes páginas como sus Conciertos para piano.

Durante 16 capítulos de Grandes Ciclos repasamos una buena parte del catálogo del autor francés, atendiendo a todos los géneros que cultivó: la música para piano, la orquestal, la música de cámara, la canción, el ballet y la ópera. Ocuparán un lugar principal las obras de inspiración española. También habrá tiempo para escuchar algunas de sus orquestaciones de obras de otros autores o para disfrutar con algunas grabaciones históricas realizadas por el propio Ravel al piano o en la dirección.