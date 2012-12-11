Muere el pianista y musicólogo Charles Rosen

El pianista y teórico musical estadounidense Charles Rosen falleció el pasado domingo, día 9 de diciembre, en Nueva York a la edad de 85 años. Nacido el 5 de mayo de 1927 en Nueva York, desarrolló su carrera musical como virtuoso del piano y como autor de importantes libros de teoría musical.

Rosen comenzó a estudiar piano a los 3 años de edad. A los 7 ingresó en la Juilliard School de Nueva York y a los 11 su interpretación de varias obras de Beethoven impresionó de tal manera a Moriz Rosenthal, que el gran pianista polaco decidió convertirle en su alumno.

Fue a los 17 años cuando Rosen participó por primera vez en un concierto público. Por aquella época se matriculó en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, para estudiar francés, matemáticas y filosofía. En 1951, a los 23 años, se doctoró, dio su primer recital y realizó su primera grabación discográfica con obras de Bohuslav Martinu. A este disco, le siguió la primera grabación completa de los 12 Études de Claude Debussy, una versión muy aplaudida por público y crítica.

Tres años después vieron la luz otros trabajos: El Arte de la Fuga de Bach, las Variaciones Goldberg, las últimas sonatas de Beethoven y un álbum dedicado a obras virtuosas para piano.

Rosen, atraído por la música contemporánea desde la universidad, registró además, en la década de los 60, la segunda y tercera Sonatas para piano de Pierre Boulez o la primera grabación de Movimientos para piano y orquesta de Igor Stravinsky, dirigida por el compositor. Pero si hay un autor por el que mostró predilección fue Elliott Carter. Rosen actuó como solista en el estreno en 1961 del Doble concierto de su compatriota y 19 años más tarde, fue uno de los 4 pianistas americanos que encargó a Carter la obra Night Fantasies.

Teórico musical Charles Rosen tenía 43 años cuando publicó su primer libro. En 1970 vio la luz The classical style (El estilo clásico), uno de sus escritos de mayor éxito. Con él, ganó el Premio Nacional de Artes y Letras en 1972. A partir de ese momento, fue dejando a un lado su faceta como pianista para dedicar la mayor parte de su tiempo a la investigación y la escritura. Su segundo libro Sonata Forms (1980) surgió de un artículo que escribió para el New Grove Dictionary of Music and Musicians y que fue rechazado. Rosen compaginó su faceta de escritor con la de docente. Dio clases en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, en Harvard impartió en 1980-81 las conferencias Charles Eliot Norton y en Chicago fue profesor de música y pensamiento social. Por aquel entonces, su nombre ya figuraba entre los críticos musicales más respetados de Nueva York. Durante los años 90, Rosen publicó The Romantic Generation, un estudio sobre la primera generación de compositores románticos y dos volúmenes de escritos seleccionados de The New York Review. Entre sus últimos libros se encuentra El piano: notas y vivencias, de 2002.