El español en auge en Croacia

En el programa Marca España, seguimos conociendo la imagen de España fuera de nuestras fronteras a través de los representantes diplomáticos en Madrid.

El lunes, hablaremos con el embajador de Croacia en España, Neven Pelicaric.

El español ya es el cuarto idioma más estudiado en el país mediterráneo, superando al francés. La cultura mediterránea o la gastronomía nos unen.

Podrán escucharlo el lunes a las 11.05 y 15.30 U.T.C y el martes a las 00.05 U.T.C