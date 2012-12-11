Lo español está de moda en Polonia

  • ¿Qué imagen de España hay en Polonia?
  • Agnieska Frydrychowicz-Tekieli, encargada de negocios de la embajada polaca en Madrid
  • Marca España, mañana 13 a las 11.05 y 15.30, y el viernes 14 a las 05.05 UTC
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¿Qué imagen de España hay en Polonia?

Agnieska Frydrychowicz-Tekieli, encargada de negocios de la embajada polaca en Madrid, nos cuenta que lo español está de moda en Polonia.

La cultura y el arte español triunfan en el país centroeuropeo, donde cada vez hay más interés por nuestro idioma.