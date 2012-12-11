Made in Spain. Programa de radio abierto al público

La llegada de la pequeña y mediana empresa a América Latina, siguiendo el modelo contrastado de las grandes empresas españolas ya establecidas con éxito en la región, está suponiendo un revulsivo para las PYMES, que encuentran en la región un escenario perfecto para su internacionalización. La innovación constante y un intenso cuidado de la imagen de marca son algunos de los factores que están ayudando en este proceso.

Durante esta grabación del programa de Radio Exterior de España Made in Spain, diferentes expertos analizarán las posibilidades y nuevos retos de esta presencia empresarial en América Latina.

Participan Juan Carlos Martínez Lázaro, economista y profesor del IE Business Schooll; Alberto Vaca, gerente de Human Profit Consulting; y María Asunción Soriano Cuesta, vicepresidenta de Inforpress.

Entrada libre hasta completar el aforo.