Francisco Calvo Serraller en Juego de espejos

Este lunes a las 23.00 horas en Juego de espejos, el programa presentado por Luis Suñén, charlamos con el crítico de arte Francisco Calvo Serraller, reconocido personaje en el mundo de la cultura.

Francisco Calvo Serraller

Nacido en Madrid en 1948, Francisco se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense, en la que actualmente ejerce como catedrático de Historia del Arte Contemporáneo.

Es un respetado crítico de arte y ensayista, habitual colaborador de El País en sus suplementos culturales. En 2001 entra como miembro en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.