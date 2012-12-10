Christian Tetzlaff, en directo, desde Reikiavik

Dentro de la Temporada de conciertos de Euroradio, que nos llega a través del intercambio conla Unión Europea de Radiotelevisión, les ofrecemos este lunes un concierto en directo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Islandia.

A las 20.00 horas conectamos en directo con la Sala de conciertos Harpa de Reikiavik, donde se presenta el violinista Christian Tetzlaff para abordar el Concierto para violín y orquesta número 2,Op. 61, de Karol Szymanowski. Con John Storgards al frente de la formación, se completa el programa con el estreno de Los elementos, de Tomasson, y la Sinfonía número 7 en Do Mayor, Op.105, de Sibelius.