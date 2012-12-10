Cantando a Berg en La canción

La canción, el espacio presentado por Carlos Sandúa, les acerca cada día de lunes a viernes a las 14.30 horas, una selección de las canciones más interesantes de compositores desde el barroco hasta el siglo XXI.

Este martes escuchamos las Canciones sobre textos de tarjetas postales de Peter Altenberg, firmadas por el vanguardista Alban Berg. Lo hacemos en una versión de referencia a cargo de la soprano Jessye Norman junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y bajo la dirección de Pierre Boulez.