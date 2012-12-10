Los BBC Singers en Gran auditorio
- Un concierto celebrado en Knightsbridge, Londres
- Música de varios autores, entre ellos Rachmaninov
- Dirige Kaspar Putnins
RADIO CLÁSICA
El grupo vocal BBC Singers es el protagonista de la tarde del lunes en Gran auditorio. A las 17.00 horas les ofrecemos el concierto que tuvo lugar en Saint Paul en Knightsbridge (Londres) el pasado 12 de diciembre.
Bajo la batuta de Kaspar Putnins, los BBC Singers interpretan una selección de canciones y arreglos firmados por Bortniansky, Titov, Chesnokov y Rachmaninov, entre otros.
BBC Singers
Los BBC Singers son un coro estable con un prestigio reconocido internacionalmente. Actúan a menudo en los Conciertos de Radio 3 de la BBC y en el Festival de PROMS, que se realiza anualmente en el Royal Albert Hall de Londres. Sus cantantes denotan una excelente calidad individual, que se traslada a sus interpretaciones como conjunto.