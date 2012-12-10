Los BBC Singers en Gran auditorio

El grupo vocal BBC Singers es el protagonista de la tarde del lunes en Gran auditorio. A las 17.00 horas les ofrecemos el concierto que tuvo lugar en Saint Paul en Knightsbridge (Londres) el pasado 12 de diciembre.

Bajo la batuta de Kaspar Putnins, los BBC Singers interpretan una selección de canciones y arreglos firmados por Bortniansky, Titov, Chesnokov y Rachmaninov, entre otros.