Pulsando cuerdas en Radio Clásica

Este fin de semana los espacios de Radio Clásica dedicados a instrumentos de cuerda pulsada y presentados por Ángel Sánchez Manglanos nos traen una nutrida agenda con la que amenizar nuestros ratos de ocio.

El espacio La guitarra , que se emite el domingo a las 19.00 horas rinde tributo al guitarrista Paco de Lucía , una de las figuras más relevantes y me mayor prestigio internacional en la historia de la guitarra española. Con motivo de su 65 cumpleaños el próximo 21 de diciembre, recordamos algunas de las más ilustres interpretaciones del intérprete gaditano.

Vihuelistas españoles en El secreto de las musas

El sábado y domingo a las 9.30 horas nos despierta en las ondas de Radio Clásica el programa El secreto de las musas, un espacio dedicado al repertorio de laúd y vihuela. Este fin de semana podremos disfrutar del trabajo de tres importantes vihuelistas españoles.

El sábado 8, la soprano Nuria Rial y José Miguel Moreno, a la vihuela, interpretan obras de Alonso Mudarra y Miguel de Fuellana; y el domingo 9, el programa estará dedicado a la obra de Enríquez de Valderrábano y las versiones correrán a cargo del contratenor Carlos Mena y Armoniosi Concerti.