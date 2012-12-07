Una noche en el cine: Lawrence de Arabia

Este sábado a las 23.00 horas el espacio Una noche en el cine, presentado por Ana Vega Toscano, conmemora el 50 aniversario del clásico del cine Lawrence de Arabia.

Dedicamos el programa al film dirigido por David Lean y protagonizado por Peter O’Toole, Alec Guinness y Anthony Quinn, que marcó a varias generaciones de espectadores. Ilustramos los detalles de la película con fragmentos de la banda sonora, compuesta por el francés Maurice Jarre.