Un ballo in maschera, de Verdi, desde el MET

El fantasma de la ópera, espacio presentado por Rafael Banús, nos traslada este sábado las ondas desde el Metropolitan de Nueva York. A partir de las 19.00 horas conectamos en directo con el Teatro estadounidense para ofrecerles la representación de Un ballo in maschera, de Giuseppe Verdi.

Fabio Luisi lleva la batuta en esta función, en la que la Orquesta y Coro del Metropolitan arropa a un elenco de solistas encabezado por el tenor Marcelo Álvarez, la soprano Sondra Radvanosky y el barítono Dmitri Hvorostovsky.