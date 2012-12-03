Programación de la Semana de Autor 2012

  • Del 10 al 16 de diciembre, este ciclo programa conciertos y mesas redondas
  • La muestra cumple su 16ª edición promoviendo la actividad de los creadores
  • Radio 3 es el medio oficial de la Semana De Autor 2012
RADIO 3

Promover la actividad de los creadores es el objetivo que ha perseguido la Semana de Autor, muestra de música que se celebra desde 1996. En esta edición 2012, la Fundación Autor de la SGAE, organizadora de la iniciativa, ha querido dar un paso más y aunar el trabajo de los autores con la defensa de los derechos humanos.

Con Amnistía Internacional (AI), como entidad invitada, y con la colaboración de Radio 3 como medio oficial, ha preparado un programa compuesto por conciertos y mesas redondas, que se desarrollará en once ciudades españolas y que tiene como lema Autores por los Derechos Humanos.

La cita comienza el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y se prolongará hasta el 16 de diciembre. En la práctica, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Comillas, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Pontevedra (con la participación en la feria Culturgal el 1 de diciembre), Sevilla, Valencia y Zaragoza, acogerán una amplia muestra de músicos emergentes y autores consagrados.

Barcelona

10 diciembre:

Encuentro autores - Día Internacional de los Derechos Humanos

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, se llevará a cabo un encuentro, en el que participarán en torno a 50 autores, con Amnistía Internacional como organismo invitado, y en el que se debatirá y presentarán programas y proyectos de sensibilización y defensa de los derechos humanos.

Lugar: Sede de SGAE-FUNDACIÓN AUTOR CATALUNYA

12 diciembre:

en concierto

22:00 h. IVETTE NADAL en Sala Harlem Jazz Club

13 diciembre:

en concierto

22:00 h. DANI FLACO en Sala Harlem Jazz Club

Bilbao

10 diciembre:

Mesa Redonda - Día Internacional de los Derechos Humanos

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos.

Participarán:

Los autores JABIER MUGURUZA, JAVIER CORCOBADO y AMAIA ZUBIRIA;

CARLOS GARCÍA BUENDÍA, Coordinador del grupo local de Amnistía Internacional

Modera: JOSEBA MARTÍN, periodista

Lugar: Sede SGAE -FUNDACIÓN AUTOR BILBAO- TEATRO CAMPOS ELÍSEOS

Hora: 19:30 h.

11 diciembre:

en concierto

20:00 h. URKO MENAIA + ENKORE en Sala Cúpula Teatro Campos Elíseos

6€ anticipada / 8€ taquilla

Comillas

10 diciembre:

Mesa Redonda - Día Internacional de los Derechos Humanos

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos.

Participarán:

Los autores JOSÉ IGNACIO LAPIDO Y VICKY GASTELO;

JUAN HERRERA, Coordinador del Grupo Local de Aministía Internacional

Modera: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ, periodista

Lugar: Sede FUNDACIÓN COMILLAS

Hora: 19:30 h.

Cádiz

13 diciembre:

en concierto

21:00 h. DANI LLAMAS + MARINA GALLARDO en Sala Supersonic

Huesca

13 diciembre:

en concierto

22:00 h. EL VERBO ODIADO + MCENROE (acústico) en Sala El 21

5€ anticipada / 8€ taquilla

Las Palmas de Gran Canaria

10 diciembre:

Mesa Redonda – Día Internacional de los Derechos Humanos

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos.

Participarán:

Los autores PEDRO GUERRA, ARÍSTIDES MORENO Y JEAN NAYA;

DELIA PADRÓN, Coordinadora del Grupo Local De Amnistía Internacional

Modera: JOSÉ ANTONIO NEKETÁN, periodista

Lugar: Casa África

Hora: 19:00 h.

Madrid

13 diciembre:

Mesa Redonda – Día Internacional de los Derechos Humanos

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos.

Participarán:

Los autores SHUARMA Y AURORA BELTRÁN;

ESTEBAN BELTRÁN VERDES, Director de Amnistía Internacional España

Modera: BRUNO GALINDO, periodista

Lugar: Sala Clamores

Hora: 19:30 h.

en concierto

21:30 h. ORQUESTA PINHA + CAMERATA FLAMENCO PROJECT en Sala Clamores

6€ anticipada / 8€ taquilla

11 diciembre:

en concierto

21:30 h. GELO NUTOPIA + DR. SAPO en Sala Búho Real

6€ anticipada / 8€ taquilla

12 diciembre:

en concierto

21:30 h. NATALIA CALDERÓN SERGIO + ADOLFO DELGADO en Sala La Escalera de Jacob

6€ anticipada / 8€ taquilla

13 diciembre:

en concierto

21:30 h. VERNE + POL 3.14 en Sala Costello Club

6€ anticipada / 8€ taquilla

Pontevedra

1 diciembre:

en concierto

17:00 h. SILVIA PENIDE + XOAN CURIEL + EMILIO RÚA en Feria Culturgal

entrada libre hasta completar aforo

Sevilla

13 diciembre:

en concierto

21:30 h. CHEZ LUNA + LA CATEDRAL SUMERGIDA en Sala Fun Club

6€ precio único

Valencia

14 diciembre:

en concierto

19:30 h. ÒSCAR BRIZ + EMMA GET WILD en Sala Electropura

entrada libre hasta completar aforo

Zaragoza

14 diciembre: :

en concierto

22:00 h. DOCTOR CUTI & THE MOGAMBOS + AMPARO SÁNCHEZ en Sala La Casa del Loco

8€ anticipada / 10€ taquilla

15 diciembre:

en concierto

21:00 h. COPILOTO & EN + KLAUS & KINSKI en Sala La Lata de Bombillas

8 € precio único