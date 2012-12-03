Programación de la Semana de Autor 2012

Promover la actividad de los creadores es el objetivo que ha perseguido la Semana de Autor, muestra de música que se celebra desde 1996. En esta edición 2012, la Fundación Autor de la SGAE, organizadora de la iniciativa, ha querido dar un paso más y aunar el trabajo de los autores con la defensa de los derechos humanos.

Con Amnistía Internacional (AI), como entidad invitada, y con la colaboración de Radio 3 como medio oficial, ha preparado un programa compuesto por conciertos y mesas redondas, que se desarrollará en once ciudades españolas y que tiene como lema Autores por los Derechos Humanos.

La cita comienza el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y se prolongará hasta el 16 de diciembre. En la práctica, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Comillas, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Pontevedra (con la participación en la feria Culturgal el 1 de diciembre), Sevilla, Valencia y Zaragoza, acogerán una amplia muestra de músicos emergentes y autores consagrados.

Barcelona 10 diciembre: Encuentro autores - Día Internacional de los Derechos Humanos Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, se llevará a cabo un encuentro, en el que participarán en torno a 50 autores, con Amnistía Internacional como organismo invitado, y en el que se debatirá y presentarán programas y proyectos de sensibilización y defensa de los derechos humanos. Lugar: Sede de SGAE-FUNDACIÓN AUTOR CATALUNYA 12 diciembre: en concierto 22:00 h. IVETTE NADAL en Sala Harlem Jazz Club 13 diciembre: en concierto 22:00 h. DANI FLACO en Sala Harlem Jazz Club

Bilbao 10 diciembre: Mesa Redonda - Día Internacional de los Derechos Humanos Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos. Participarán: Los autores JABIER MUGURUZA, JAVIER CORCOBADO y AMAIA ZUBIRIA; CARLOS GARCÍA BUENDÍA, Coordinador del grupo local de Amnistía Internacional Modera: JOSEBA MARTÍN, periodista Lugar: Sede SGAE -FUNDACIÓN AUTOR BILBAO- TEATRO CAMPOS ELÍSEOS Hora: 19:30 h. 11 diciembre: en concierto 20:00 h. URKO MENAIA + ENKORE en Sala Cúpula Teatro Campos Elíseos 6€ anticipada / 8€ taquilla

Comillas 10 diciembre: Mesa Redonda - Día Internacional de los Derechos Humanos Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos. Participarán: Los autores JOSÉ IGNACIO LAPIDO Y VICKY GASTELO; JUAN HERRERA, Coordinador del Grupo Local de Aministía Internacional Modera: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ, periodista Lugar: Sede FUNDACIÓN COMILLAS Hora: 19:30 h.

Cádiz 13 diciembre: en concierto 21:00 h. DANI LLAMAS + MARINA GALLARDO en Sala Supersonic

Huesca 13 diciembre: en concierto 22:00 h. EL VERBO ODIADO + MCENROE (acústico) en Sala El 21 5€ anticipada / 8€ taquilla

Las Palmas de Gran Canaria 10 diciembre: Mesa Redonda – Día Internacional de los Derechos Humanos Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos. Participarán: Los autores PEDRO GUERRA, ARÍSTIDES MORENO Y JEAN NAYA; DELIA PADRÓN, Coordinadora del Grupo Local De Amnistía Internacional Modera: JOSÉ ANTONIO NEKETÁN, periodista Lugar: Casa África Hora: 19:00 h.

Madrid 13 diciembre: Mesa Redonda – Día Internacional de los Derechos Humanos Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos. Participarán: Los autores SHUARMA Y AURORA BELTRÁN; ESTEBAN BELTRÁN VERDES, Director de Amnistía Internacional España Modera: BRUNO GALINDO, periodista Lugar: Sala Clamores Hora: 19:30 h. en concierto 21:30 h. ORQUESTA PINHA + CAMERATA FLAMENCO PROJECT en Sala Clamores 6€ anticipada / 8€ taquilla 11 diciembre: en concierto 21:30 h. GELO NUTOPIA + DR. SAPO en Sala Búho Real 6€ anticipada / 8€ taquilla 12 diciembre: en concierto 21:30 h. NATALIA CALDERÓN SERGIO + ADOLFO DELGADO en Sala La Escalera de Jacob 6€ anticipada / 8€ taquilla 13 diciembre: en concierto 21:30 h. VERNE + POL 3.14 en Sala Costello Club 6€ anticipada / 8€ taquilla

Pontevedra 1 diciembre: en concierto 17:00 h. SILVIA PENIDE + XOAN CURIEL + EMILIO RÚA en Feria Culturgal entrada libre hasta completar aforo

Sevilla 13 diciembre: en concierto 21:30 h. CHEZ LUNA + LA CATEDRAL SUMERGIDA en Sala Fun Club 6€ precio único

Valencia 14 diciembre: en concierto 19:30 h. ÒSCAR BRIZ + EMMA GET WILD en Sala Electropura entrada libre hasta completar aforo