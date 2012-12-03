Programación de la Semana de Autor 2012
- Del 10 al 16 de diciembre, este ciclo programa conciertos y mesas redondas
- La muestra cumple su 16ª edición promoviendo la actividad de los creadores
- Radio 3 es el medio oficial de la Semana De Autor 2012
Promover la actividad de los creadores es el objetivo que ha perseguido la Semana de Autor, muestra de música que se celebra desde 1996. En esta edición 2012, la Fundación Autor de la SGAE, organizadora de la iniciativa, ha querido dar un paso más y aunar el trabajo de los autores con la defensa de los derechos humanos.
Con Amnistía Internacional (AI), como entidad invitada, y con la colaboración de Radio 3 como medio oficial, ha preparado un programa compuesto por conciertos y mesas redondas, que se desarrollará en once ciudades españolas y que tiene como lema Autores por los Derechos Humanos.
La cita comienza el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y se prolongará hasta el 16 de diciembre. En la práctica, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Comillas, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Pontevedra (con la participación en la feria Culturgal el 1 de diciembre), Sevilla, Valencia y Zaragoza, acogerán una amplia muestra de músicos emergentes y autores consagrados.
Barcelona
10 diciembre:
Encuentro autores - Día Internacional de los Derechos Humanos
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, se llevará a cabo un encuentro, en el que participarán en torno a 50 autores, con Amnistía Internacional como organismo invitado, y en el que se debatirá y presentarán programas y proyectos de sensibilización y defensa de los derechos humanos.
Lugar: Sede de SGAE-FUNDACIÓN AUTOR CATALUNYA
12 diciembre:
en concierto
22:00 h. IVETTE NADAL en Sala Harlem Jazz Club
13 diciembre:
en concierto
22:00 h. DANI FLACO en Sala Harlem Jazz Club
Bilbao
10 diciembre:
Mesa Redonda - Día Internacional de los Derechos Humanos
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos.
Participarán:
Los autores JABIER MUGURUZA, JAVIER CORCOBADO y AMAIA ZUBIRIA;
CARLOS GARCÍA BUENDÍA, Coordinador del grupo local de Amnistía Internacional
Modera: JOSEBA MARTÍN, periodista
Lugar: Sede SGAE -FUNDACIÓN AUTOR BILBAO- TEATRO CAMPOS ELÍSEOS
Hora: 19:30 h.
11 diciembre:
en concierto
20:00 h. URKO MENAIA + ENKORE en Sala Cúpula Teatro Campos Elíseos
6€ anticipada / 8€ taquilla
Comillas
10 diciembre:
Mesa Redonda - Día Internacional de los Derechos Humanos
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos.
Participarán:
Los autores JOSÉ IGNACIO LAPIDO Y VICKY GASTELO;
JUAN HERRERA, Coordinador del Grupo Local de Aministía Internacional
Modera: JOSÉ MIGUEL LÓPEZ, periodista
Lugar: Sede FUNDACIÓN COMILLAS
Hora: 19:30 h.
Cádiz
13 diciembre:
en concierto
21:00 h. DANI LLAMAS + MARINA GALLARDO en Sala Supersonic
Huesca
13 diciembre:
en concierto
22:00 h. EL VERBO ODIADO + MCENROE (acústico) en Sala El 21
5€ anticipada / 8€ taquilla
Las Palmas de Gran Canaria
10 diciembre:
Mesa Redonda – Día Internacional de los Derechos Humanos
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos.
Participarán:
Los autores PEDRO GUERRA, ARÍSTIDES MORENO Y JEAN NAYA;
DELIA PADRÓN, Coordinadora del Grupo Local De Amnistía Internacional
Modera: JOSÉ ANTONIO NEKETÁN, periodista
Lugar: Casa África
Hora: 19:00 h.
Madrid
13 diciembre:
Mesa Redonda – Día Internacional de los Derechos Humanos
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversos autores de la escena musical de la canción de autor se encontrarán en una mesa redonda con miembros de Amnistía Internacional y, moderados por periodistas reconocidos, debatirán en torno a diversas iniciativas de sensibilización y defensa de los derechos humanos.
Participarán:
Los autores SHUARMA Y AURORA BELTRÁN;
ESTEBAN BELTRÁN VERDES, Director de Amnistía Internacional España
Modera: BRUNO GALINDO, periodista
Lugar: Sala Clamores
Hora: 19:30 h.
en concierto
21:30 h. ORQUESTA PINHA + CAMERATA FLAMENCO PROJECT en Sala Clamores
6€ anticipada / 8€ taquilla
11 diciembre:
en concierto
21:30 h. GELO NUTOPIA + DR. SAPO en Sala Búho Real
6€ anticipada / 8€ taquilla
12 diciembre:
en concierto
21:30 h. NATALIA CALDERÓN SERGIO + ADOLFO DELGADO en Sala La Escalera de Jacob
6€ anticipada / 8€ taquilla
13 diciembre:
en concierto
21:30 h. VERNE + POL 3.14 en Sala Costello Club
6€ anticipada / 8€ taquilla
Pontevedra
1 diciembre:
en concierto
17:00 h. SILVIA PENIDE + XOAN CURIEL + EMILIO RÚA en Feria Culturgal
entrada libre hasta completar aforo
Sevilla
13 diciembre:
en concierto
21:30 h. CHEZ LUNA + LA CATEDRAL SUMERGIDA en Sala Fun Club
6€ precio único
Valencia
14 diciembre:
en concierto
19:30 h. ÒSCAR BRIZ + EMMA GET WILD en Sala Electropura
entrada libre hasta completar aforo
Zaragoza
14 diciembre: :
en concierto
22:00 h. DOCTOR CUTI & THE MOGAMBOS + AMPARO SÁNCHEZ en Sala La Casa del Loco
8€ anticipada / 10€ taquilla
15 diciembre:
en concierto
21:00 h. COPILOTO & EN + KLAUS & KINSKI en Sala La Lata de Bombillas
8 € precio único