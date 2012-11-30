Los Maestros Cantores de Nuremberg, desde Viena

Wagner llega a Radio Clásica este sábado en el programa El fantasma de la ópera, presentado por Rafael Banús.

A las 19.00 horas conectamos en directo con la Ópera estatal de Viena para ofrecerles la representación de Los Maestros Cantores de Nuremberg, ópera firmada por Richard Wagner en 1868.

La Orquesta de la Ópera estatal vienesa se pone a las órdenes de la directora Simone Young para arropar a un elenco de solistas encabezado por el tenor Johan Botha, el bajo-barítono Hans Sachs y el tenor Norbert Ernst. La soprano Christina Carvin y la mezzosoprano Zoryana Kushpler ponen voz a las principales féminas de la obra.