Amb Xantal Llavina i els seus col·laboradors repassem el passat, el present i el futur del FC Barcelona
Aquest dilluns 3 desembre, el Directe 4.0 de Ràdio 4 (RNE) amb Xantal Llavina es desplaça al nou Museu del Barça, el més visitat de Catalunya. I ho fa en un programa de tres hores per parlar de la història de l’entitat blaugrana: passat, present i futur del FC Barcelona. És la primera vegada que es fa un programa de ràdio de 3 hores des del NOU Museu del Barça, Camp Nou.
A la primera hora, el programa repassarà les èpoques passades amb Manel Vic, la veu de la megafonía del Camp Nou. També ens acompanyarà el popular Avi del Barça i els exjugadors Josep Maria Fusté, Charly Reixach i Quique Costas.
A la segona hora, viurem el present del club amb en Víctor Tomàs, capità de l’equip d’handbol culé. Tindrem un jugador de bàsquet sorpresa i amb els tertulians Josep Pons (estilista), Jaume Llopis (professor d’economia d’IESE), Edgar Fornós (Barça TV) i Xavi Riera (La Sexta Deportes), farem una tertúlia de la recent actualitat futbolística.
A la tercera hora parlarem dels reptes de futurs amb Guillermo Amor (Director tècnic del futbol formatiu), amb el Director de la Masia, Carles Folguera, amb el Director del 9 Esportiu, Ferran Espada, amb Paco Aguilar, Sotsdirector del Mundo Deportivo i Toni Frieros (Redactor en cap de Sport).
Amb el col·laborador Quim Masferrer farem connexions en directe amb visitants des del Museu, les visions de David Escamilla, Concurs amb els visitants i escoltarem un reportatge sobre els diferents himnes històrics de Can Barça i un informe especial sobre el món de les penyes a tot el món.
Tot això i més amb l’equip habitual del Directe 4.0: David Escamilla, Edu Fusté, Quique Quera, Ferran Grau, Ramón Fornós, Xantal Llavina i l'equip tècnic de Ràdio 4 desplaçat per l'especial.