Walter Braunfels en Los raros
- Compositor de ascendencia judía que vivió en la Alemania nazi
- Escuchamos algunas de sus obras más representativas
- Los raros nos descubre talentos olvidados, cada jueves a las 23.00 horas
Los raros, el espacio presentado por Juan Manuel Viana, dedica este jueves a las 23.00 horas su programa al compositor alemán de ascendencia judía Walter Braunfels, que vivió de 1882 a 1954, coincidiendo con la época del nazismo de Hitler.
Escuchamos algunas de sus obras más interesantes de este autor algo olvidado, como sus Variaciones sinfónicas sobre una antigua canción infantil francesa, Op.15 y el Concierto para órgano, coro de niños y orquesta, Op.38, en la versión de la Orquesta Sinfónica de Munich, el Coro de niños de Tölz e Iveta Apkalna en el órgano.
Walter Braunfels
Procedía de una familia muy culta. Su padre, abogado, hizo una traducción de Cervantes. Su madre, Helene Spohr era la sobrina nieta del afamado compositor Louis Spohr, y amiga de Clara Schumann y Franz Liszt. Braunfels siguió la carrera de su padre hasta principios del siglo XX, en el que se enamoró de la ópera gracias a una representación de Tristán e Isolda de Wagner.
Comenzó su carrera compositiva con éxito, su música fue dirigida por figuras como Otto Klemperer y Bruno Walter. Tras participar y ser herido en la Primera Guerra Mundial, cofundó y dirigió la Academia de Música de Colonia.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el antisemitismo promovido por los nazis (Braunfelds provenía de ascendencia judía), su cargo de director le fue retirado y sus composiciones fueron reconocidas como Arte prohibido. Tras la Segunda Guerra Mundial recuperó algo de su prestigio para ser más tarde olvidado, a principios de los años 50.