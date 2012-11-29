Walter Braunfels en Los raros

Los raros, el espacio presentado por Juan Manuel Viana, dedica este jueves a las 23.00 horas su programa al compositor alemán de ascendencia judía Walter Braunfels, que vivió de 1882 a 1954, coincidiendo con la época del nazismo de Hitler.

Escuchamos algunas de sus obras más interesantes de este autor algo olvidado, como sus Variaciones sinfónicas sobre una antigua canción infantil francesa, Op.15 y el Concierto para órgano, coro de niños y orquesta, Op.38, en la versión de la Orquesta Sinfónica de Munich, el Coro de niños de Tölz e Iveta Apkalna en el órgano.