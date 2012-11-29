El Requiem de Mozart en Gran auditorio

El espacio Gran auditorio, presentado cada día por Roberto Mendés, nos trae este jueves a las 17.00 horas, una versión de uno de los mayores clásicos de la historia de la música: el Requiem en Re menor, K.626, de Wolfgang Amadeus Mozart.

El pasado 26 de mayo se presentaban en la Capilla Vieja de Old Conrmarket, en Regesburg (Alemania) las agrupaciones Collegium Vocale de Gante y Ensemble Anima Eterna. El director Jos van Immerseel se ponía al frente de ambas agrupaciones para afrontar la última página firmada por el genio de Salzburgo, junto a otra de sus obras: Grabmusik, K.42.