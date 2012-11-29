La Quinta Sinfonía de Bruckner, por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Este jueves a las 20.00 horas, en nuestro espacio dedicado a la conciertos, les acercamos la sesión que tuvo lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, el 7 de octubre de 2011.

Günther Herbig se sube al podio del auditorio canario, al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, para afrontar la Sinfonía número 5 en Si bemol Mayor, de Anton Bruckner, una magna obra en la versión de una de las orquestas más aclamadas de España.