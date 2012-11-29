La Quinta Sinfonía de Bruckner, por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
- Un concierto celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus
- La Orquesta se pone a las órdenes de Günther Herbig
RADIO CLÁSICA
Este jueves a las 20.00 horas, en nuestro espacio dedicado a la conciertos, les acercamos la sesión que tuvo lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, el 7 de octubre de 2011.
Günther Herbig se sube al podio del auditorio canario, al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, para afrontar la Sinfonía número 5 en Si bemol Mayor, de Anton Bruckner, una magna obra en la versión de una de las orquestas más aclamadas de España.
Günther Herbig
El veterano director alemán Günter Herbig nació en la antigua Checoslovaquia y fue alumno, entre otros, de Herbert Von Karajan. Director de la Filarmónica de Dresde o de la Sinfónica de Berlín, emigró a Norteamérica, donde fue director de las Orquestas Sinfónicas de Detroit y Toronto.