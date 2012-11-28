Leonidas Kavakos en Gran auditorio

Gran auditorio nos traslada este miércoles a las 17.00 horas al Gewandhaus de Leipzig, donde tuvo lugar en noviembre de 2011 un concierto a cargo de la Orquesta del propio Coliseo alemán.

El violinista Leonidas Kavakos es el protagonista de esta sesión en la que afronta la interpretación del Concierto para violín ‘A la memoria de un ángel’, de Alban Berg. Con Herbert Blomstedt sobre el podio, la Orquesta de la Gewandhaus se enfrenta también a la Sinfonía número 9 en Do menor, de Bruckner.