Leonidas Kavakos en Gran auditorio
- Interpreta el Concierto ‘a la memoria de un ángel’, de Berg
- El programa se completa con la Sinfonía nº 9 de Bruckner
- A la batuta, Herbert Blomstedt
Gran auditorio nos traslada este miércoles a las 17.00 horas al Gewandhaus de Leipzig, donde tuvo lugar en noviembre de 2011 un concierto a cargo de la Orquesta del propio Coliseo alemán.
El violinista Leonidas Kavakos es el protagonista de esta sesión en la que afronta la interpretación del Concierto para violín ‘A la memoria de un ángel’, de Alban Berg. Con Herbert Blomstedt sobre el podio, la Orquesta de la Gewandhaus se enfrenta también a la Sinfonía número 9 en Do menor, de Bruckner.
Leonidas Kavakos
Leonidas Kavakos nace en Grecia en el seno de una familia musical, y comienza a estudiar violín a una temprana edad, destacando pronto en este instrumento. Finaliza sus estudios en el Conservatorio heleno, y gracias a una beca de la Fundación Onassis asiste a clases magistrales en Indiana (EEUU).
Con 18 años se convierte en el ganador más joven del Concurso Internacional Sibelius, de Helsinki, y sólo tres años más tarde logra el Primer Premio del Concurso Paganini de violín, uno de los más exigentes en cuanto a virtuosismo.
A partir de ahí, su carrera estelar le ha llevado por los grandes escenarios de Europa, y sobre todo, de Estados Unidos.
Leonidas Kavakos toca un violín Stradivarius, Abergavenny, de 1724.